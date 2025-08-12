Dopo il successo travolgente delle prime tre stagioni, cresce l’attesa per il ritorno di Doc – Nelle tue mani, la serie di punta di Rai 1 con protagonista assoluto Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti, ispirato alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni. Ma questa volta, a far parlare non è solo la trama o l’evoluzione dei personaggi: sul set arriverà una new entry che promette scintille... anche fuori dallo schermo.

Una coppia anche nella fiction: Cristina Marino al fianco di Luca Argentero

Secondo quanto rivelato da Vanity Fair e confermato da diverse testate, Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero, entrerà a far parte del cast della quarta stagione. Sebbene non sia ancora stato svelato il ruolo che interpreterà, è certo che i due reciteranno fianco a fianco, per la prima volta in questa serie amatissima dal pubblico italiano.

La coppia, legata sentimentalmente dal 2015, si conobbe proprio sul set del film Vacanze ai Caraibi. Da allora non si è mai più separata, diventando una delle unioni più solide e ammirate del panorama dello spettacolo italiano. Oggi, sono anche genitori di Nina Speranza e Noè Roberto, e condividono spesso sui social momenti di vita quotidiana, conquistando ogni giorno nuovi fan.

Quando tornano in onda i nuovi episodi?

Le informazioni più recenti indicano che le riprese ufficiali della quarta stagione inizieranno il 25 agosto 2025, tra Roma e Torino, per concludersi entro febbraio 2026. Questo slittamento ha spostato anche la possibile messa in onda, che ora è prevista tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Un'attesa più lunga del previsto, ma che promette grandi sorprese, sia dal punto di vista narrativo che emotivo.

A confermare tutto ciò sono fonti attendibili come TvBlog, Torino Cronaca, Fanpage.it e Libero.it, che parlano anche di un'intensa stagione per il personaggio di Andrea Fanti, sempre più al centro di dinamiche personali e professionali.

Il pressing di Cristina Marino: non solo Doc

L’ingresso di Cristina Marino in Doc è solo uno dei progetti che la vedranno coinvolta al fianco del marito: i due reciteranno insieme anche nella nuova serie Ligas e nella versione italiana di Call My Agent. Una vera e propria collaborazione artistica, oltre che familiare, che li vede protagonisti in diversi formati televisivi.