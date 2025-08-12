Nessuno come Milly Carlucci sa mettere insieme cast di celebrità così ricchi e sorprendenti. La storica conduttrice di Ballando con le Stelle è riuscita negli anni a portare in pista nomi che sembravano impossibili da coinvolgere, e tra i "desiderati" di lunga data c'è anche Belen Rodriguez.

Belen e Milly: un corteggiamento lungo anni

La showgirl argentina è stata corteggiata più volte per partecipare al talent di Rai 1. Un anno fa, le trattative sembravano vicinissime alla firma, ma all’ultimo Belen Rodriguez fece marcia indietro.

Nel mese scorso, però, sono tornate a circolare voci di un nuovo avvicinamento, prontamente commentate da Gabriele Parpiglia, che aveva precisato: "Non è ancora stato firmato nulla, e la partecipazione potrebbe essere solo come ballerina per una notte. Conterà molto la richiesta del cachet, esteso alla partecipazione come concorrente o limitato a quella di ballerina per una notte".

In ogni caso, anche una sola puntata accanto a Milly Carlucci significherebbe per Belen sfidare, indirettamente, la sua storica ex datrice di lavoro: Maria De Filippi.

La conferma: Belen ci sarà (ma solo per una notte)

Nell’ultimo numero della sua rubrica “Chicchi di Gossip”, Gabriele Parpiglia ha confermato: “Come avevamo anticipato, ci sarà Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle. La sua presenza è prevista per la seconda puntata come ballerina per una notte. In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita”.

Rossella Erra sogna il duetto Belen-d’Urso

A rendere il tutto ancora più interessante è la possibile presenza, nello stesso show, anche di Barbara d’Urso. A commentare con entusiasmo questa eventualità è Rossella Erra, che già un anno fa, al settimanale Mio, aveva detto: “Le vorrei vedere entrambe a Ballando con le Stelle, sarebbe troppo bello. Mi piacerebbe vederle interagire, visto che tra loro pare non corra proprio buon sangue. È impossibile dimenticare l’exploit di Barbara, che una volta disse di fare il 22% di share anche senza i Rodriguez. E poi, che dire delle loro interazioni con Selvaggia Lucarelli? Le adorerei!”.

La risposta di Maria De Filippi: un esercito di ospiti per Tu Si Que Vales

Se Ballando con le Stelle mette a segno colpi da novanta, Maria De Filippi non è certo rimasta a guardare. Per la nuova edizione di Tu Si Que Vales, in onda il sabato sera su Canale 5, la regina di Mediaset ha preparato un vero e proprio esercito di vip.

Tra gli ospiti delle prime puntate troveremo: Beppe Vessicchio, Fiorella Mannoia, Simona Ventura, Rossella Brescia, Ilary Blasi, Mara Venier, Paolo Conticini, Elodie, Garrison Rochelle, Alessandro Cattelan, Valeria Marini, Enzo Iacchetti, Bianca Guaccero, Emanuel Lo, Pamela Camassa, Noemi, Alessia Marcuzzi, Nicolò De Devitiis, Cesara Buonamici, Romina Power, Emma Marrone, Luca Argentero, Francesco Arca, Tina Cipollari, Alessandra Celentano, Pierpaolo Spollon, Raz Degan, Lorella Cuccarini, Diletta Leotta e Nathalie Guetta.

Tra colpi di scena, ritorni clamorosi e sfide (più o meno dichiarate), la stagione televisiva 2025-2026 si preannuncia elettrizzante. Belen Rodriguez, Barbara d’Urso, Maria De Filippi e Milly Carlucci sono solo alcune delle protagoniste di una gara che, tra palcoscenico e gossip, promette di far parlare a lungo.