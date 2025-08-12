Non si può più parlare semplicemente di "tensione" tra le sorelle Rodriguez. Dal 5 marzo 2025, Cecilia e Belen hanno interrotto ogni rapporto, e da allora non ci sono stati segnali concreti di riavvicinamento. Ad aprile, poi, anche Belen e Ignazio Moser hanno smesso di seguirsi su Instagram, segno che la frattura non riguarda solo le due sorelle, ma si estende anche ai rispettivi partner.

I settimanali hanno alimentato le voci per mesi, ma tutti concordano su un punto: “Le motivazioni di questa lite sono così forti che è meglio non parlarne e far vivere a Cecilia la sua gravidanza con serenità”.

Parpiglia rivela nuovi dettagli: Belen respinta ancora una volta

A gettare ulteriore luce sulla vicenda ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che a giugno ha attribuito parte delle responsabilità del litigio proprio a Ignazio Moser. Nella sua newsletter settimanale, Parpiglia ha raccontato che Belen avrebbe tentato un riavvicinamento nei giorni scorsi, ricevendo però un netto rifiuto: “A nulla è valso l’ultimo tentativo di riconciliazione della showgirl argentina in vista del parto della sorella Cecilia. Ancora una volta Belen è stata messa alla porta, anzi la sorella non ha voluto nemmeno incontrarla”.

Secondo il giornalista, il muro che divide le due è invalicabile, e al centro di tutto continua a esserci la figura di Ignazio Moser. Cecilia partorirà quindi senza la presenza della sorella maggiore, assenza che si è protratta per tutta la durata della gravidanza.

I precedenti non mancano: il litigio del 2022 a Verissimo

Questa non è la prima volta che le due sorelle si allontanano. Nel 2022, durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, le Rodriguez avevano ricordato una vecchia lite. Cecilia raccontò: “Se ci sono periodi in cui non ci sopportiamo? Sì, una volta abbiamo litigato davvero. Io volevo andare in Argentina e lei voleva che stessi qui, e così non ci siamo parlate per mesi”.

A quel punto Belen aveva replicato, visibilmente contrariata: “Lei mi ha abbandonato per un fidanzato”. Ma Cecilia aveva negato: “No, era solo una scusa per tornare a casa. Volevo fare il Natale con mamma e papà”.

La situazione si fece ancora più chiara quando Belen raccontò di essere incinta di Santiago e completamente sola a Roma, con Stefano De Martino sempre impegnato con il lavoro. “Io ero incinta e da sola! Stefano faceva Amici, usciva alle 9 e tornava alle 11. E tu te ne sei andata, la mamma è arrivata molto dopo”.

Un copione che si ripete?

Come dimostrano gli episodi del passato, le liti tra le sorelle Rodriguez non sono una novità, ma questa volta la frattura appare più profonda. Il contesto, i protagonisti coinvolti e l’imminente arrivo di un bambino rendono la situazione ancora più delicata.

Quanto durerà questa guerra fredda?

Solo il tempo potrà dirlo. Ma per ora, il silenzio e la distanza sembrano prevalere sull’affetto e sul legame familiare. Nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, né si è mostrata disponibile a fare un passo indietro. Nel frattempo, i fan e i media restano in attesa… di un segno di pace.