Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulla nuova relazione sentimentale di Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo la fine della sua storia con Shaila Gatta, ballerina ed ex velina, il modello milanese sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo volto femminile: una ragazza di nome Ilaria.

Le prime voci sul flirt erano state diffuse da Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip e televisione, che aveva parlato di una possibile frequentazione tra l’ex gieffino e la misteriosa Ilaria. A rafforzare il rumor è arrivata anche la conferma (seppur indiretta) di Deianira Marzano, influencer e blogger molto seguita, che attraverso le sue Instagram Stories ha pubblicato due foto: una di Lorenzo e una di Ilaria, entrambe scattate nello stesso bagno di una camera in un resort di lusso in Sicilia.

Il dettaglio non è passato inosservato ai fan più attenti, che hanno subito collegato la presenza contemporanea nello stesso luogo privato a una probabile vacanza di coppia. Un segnale che lascia pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia estiva.

Ad oggi, né Lorenzo né Ilaria hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma i movimenti social e le storie condivise parlano chiaro: i due stanno vivendo un momento speciale e sembrano voler mantenere la relazione lontana dai riflettori, almeno per ora.

Intanto, emergono anche nuovi dettagli su Ilaria: secondo una segnalazione inviata proprio a Deianira Marzano, la ragazza avrebbe tentato in passato di entrare nel mondo dello spettacolo. Si vocifera che abbia partecipato ai casting di Uomini e Donne come corteggiatrice e che abbia anche sostenuto un provino per il Grande Fratello, senza però riuscire a entrare nel cast definitivo.