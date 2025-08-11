A due anni e mezzo dalla fine del Grande Fratello Vip 7, il passato torna a bussare... con una piastra rovente. Oriana Marzoli e Nikita Pelizon sono di nuovo al centro dell’attenzione, grazie a un episodio del gennaio 2023 che ha lasciato il segno — letteralmente. E ora, grazie ai social, quella che sembrava una ferita chiusa si è riaperta con tutta la forza di un drama a puntate.

L’incidente della piastra

Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, Nikita si stava piastrando i capelli. Finita l'operazione di bellezza, ha appoggiato la piastra ancora calda su uno sgabello. Pochi minuti dopo, Oriana si è seduta proprio lì, procurandosi una brutta ustione alla coscia. Il fatto fece molto discutere anche all’epoca, con Luca Onestini che insinuò il dubbio che l’episodio non fosse stato del tutto casuale: “Ha appoggiato la piastra rovente su una sedia. Ma pensa te. Questo è un po’ strano…”.

“Mi è rimasta la cicatrice”: Oriana riapre il caso

La vicenda sembrava archiviata, finché pochi giorni fa Oriana ha pubblicato su Instagram una story che ha riacceso la polemica: “Questo segno bruttissimo che mi è rimasto per colpa di quella là, lo devo togliere”. Il riferimento è chiaro, e il web è esploso. Centinaia di pagine social hanno rilanciato la storia, finché è arrivata la risposta — velenosa e sorprendente — di Nikita Pelizon.

Nikita abbandona l’unicorno e tira fuori gli artigli

La vincitrice del GF Vip, che nel reality aveva adottato un atteggiamento zen, ha stavolta scelto un tono molto più diretto. In un video condiviso con i suoi follower, ha risposto senza filtri: “Ma veramente dopo sette mesi che abbiamo convissuto insieme tu non ti ricordi il mio nome? Oddio, ma quindi come fa lei con tutti i fidanzati che cambia in ogni reality?”.

E non è finita qui. Nikita ha continuato con ironia e sarcasmo, toccando vari punti:

Sulla cicatrice : “Regina mia, drama queen, la cicatrice ti fa donna vissuta!”;

: “Regina mia, drama queen, la cicatrice ti fa donna vissuta!”; Sulla piastra : “Mi sembra giusto informarti che esistono delle piastre che non scottano";

: “Mi sembra giusto informarti che esistono delle piastre che non scottano"; Sulla forma fisica di Oriana : “Lei può darmi della T..., ma io non posso dire nulla. Quindi non dico che anche se si siede è alta uguale?”;

: “Lei può darmi della T..., ma io non posso dire nulla. Quindi non dico che anche se si siede è alta uguale?”; Sulla creatività: “Voglio ringraziarti per essere stata la mia musa. Tu come tante altre persone mi hai aiutata a scrivere una canzone che non vedo l’ora di far ascoltare a tutti”.

Questa faida post-reality dimostra ancora una volta che i veri colpi di scena del Grande Fratello Vip non avvengono solo dentro le mura di Cinecittà, ma spesso dopo, tra Instagram stories, frecciatine e cicatrici emotive e fisiche.

Resterà un caso isolato o siamo solo all’inizio di una nuova stagione della telenovela Oriana vs Nikita?