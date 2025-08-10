Dopo la fine della relazione con Costanza, sembra che Manuel Bortuzzo abbia ritrovato l’amore. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha condiviso nelle sue Instagram stories una foto del nuotatore paralimpico in compagnia della sua presunta nuova fiamma. "Bortuzzo con la sua nuova fidanzata", ha scritto Rosica, alimentando la curiosità dei fan.

La relazione con Costanza: un amore sincero ma finito

Durante un’ospitata a Verissimo lo scorso dicembre, Manuel Bortuzzo aveva parlato della sua relazione con Costanza, conclusa poi nel marzo successivo: “Voglio raccontarti una bella novità in amore che mi ha regalato un sorriso nuovo. Quando stai bene e ti diverti, tutto diventa più semplice. Ho incontrato una persona speciale che mi fa stare bene e mi permette di divertirmi...”.

Bortuzzo aveva raccontato come la relazione fosse nata sulla base della sincerità reciproca e della voglia di costruire un rapporto vero, messo anche alla prova da una vacanza insieme. “Ho ritrovato in lei, in Costanza, l’amore. Lei ha capito come starmi vicino. Quando una persona ti vuole bene davvero, sa rispettare i tuoi spazi”.

La vicenda giudiziaria con Lulù Selassié

Diversa e molto più complessa, invece, la storia con Lucrezia Hailè Selassié, nota come Lulù, conosciuta nella Casa del Grande Fratello nel 2022. La relazione, finita nell’aprile 2023, è sfociata in una causa legale per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale, l’atleta ha deciso di sporgere denuncia per tutelare la propria serenità: “L’ho lasciata perché vedevo che c’erano dei comportamenti suoi che erano troppo diversi dal mio modo di vivere e di pensare... Dopo che l’ho lasciata me la sono ritrovata ovunque. Telefonate, messaggi, ma anche fisicamente: dove io andavo, lei si presentava”.

Durante l’intervista, Bortuzzo ha raccontato anche episodi inquietanti: “Quando nelle discussioni mi diceva 'ti ammazzo', non ho mai pensato che realmente lo avrebbe fatto. Piuttosto mi angosciava quando lo diceva su sé stessa, mi faceva pesare una specie di ricatto psicologico. Anche quella è una forma di violenza”.

A un certo punto, si è verificato anche un episodio di violenza fisica: “Dalla violenza verbale si è passati alla violenza fisica. Ora io, vista la mia disabilità, mi trovo su una sedia a rotelle... La presi per un polso e la accompagnai alla porta dicendole che ci saremmo visti in tribunale”.

Lulù Selassié è stata condannata in primo grado a un anno e otto mesi (pena sospesa) per stalking. Nonostante tutto, Manuel Bortuzzo ha dichiarato: “Lungi da me l’idea di fare del male a quella persona alla quale a suo tempo ho voluto veramente molto bene”.