Sabato 27 settembre 2025 partirà la nuova edizione di Ballando con le Stelle e, a un mese e mezzo dalla prima puntata, è già stata ufficializzata metà del cast. Nei giorni scorsi hanno confermato la loro partecipazione: Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Marcella Bella, Rosa Chemical, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso.

Trattative ancora aperte per nuovi vip

Nonostante queste conferme, la conduttrice Milly Carlucci è ancora al lavoro per completare la formazione dei concorrenti. Alcune trattative sono ancora aperte, come quella con Chanel Totti, mentre altre sembrano vicinissime alla chiusura. In particolare, un duo di sportivi sarebbe pronto a firmare il contratto per partecipare allo show.

Il derby sportivo: Filippo Magnini e Fabio Fognini

Secondo quanto rivelato da Hit sul portale Affari Italiani, dopo il successo di Federica Pellegrini nelle scorse edizioni, un altro campione del nuoto potrebbe scendere sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico: Filippo Magnini. Ma non sarebbe l’unico sportivo in gara, perché anche il tennista Fabio Fognini sembra essere stato convinto a partecipare. Lo stesso Fognini si è recentemente detto pronto a prendere parte al programma di Rai Uno.

“Fra le tessere del puzzle che si stanno muovendo per arrivare all’immagine finale del cast di Ballando 2025, una di esse raffigurerebbe il volto di un celebre atleta nazionale, anzi ex atleta”, si legge nell’articolo. Si profila così un vero e proprio derby sportivo tra Magnini e Fognini, che farà sicuramente discutere e appassionare il pubblico.

Un ritorno per entrambi

Per Filippo Magnini sarebbe un ritorno in pista: nel 2013 è stato ballerino per una notte nella nona edizione di Ballando con le Stelle, insieme ad Aldo Montano. Anche per Fabio Fognini non sarebbe la prima volta: un anno fa ha partecipato come guest star al programma.

Milly Carlucci riuscirà a convincere entrambi a firmare il contratto? Le premesse ci sono tutte e l’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni attraverso i canali social di Ballando con le Stelle.