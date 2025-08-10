Non è una manovra politica l’ingresso di Barbara d’Urso nel cast di Ballando con le Stelle. A chiarirlo sono diverse testate giornalistiche che hanno smentito le voci secondo cui dietro la sua partecipazione ci sarebbe stato lo zampino di Matteo Salvini, nel tentativo di fare un dispetto a Pier Silvio Berlusconi. Dunque, nessuna tensione tra Lega e Forza Italia, ma una scelta legata esclusivamente agli ascolti.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, il nome di Barbara d’Urso è stato sbloccato in un momento delicato, quando il cast dello show stava facendo fatica a chiudersi: “Occorreva un nome forte”, ha scritto il portale, specificando che si tratta “molto semplicemente di una questione di share, come quasi tutto in TV”.

Anche il Corriere della Sera ha confermato che dietro la scelta della conduttrice napoletana c’è una motivazione puramente televisiva: Rai1 aveva bisogno di un volto noto e potente per contrastare la corazzata del sabato sera di Mediaset, capitanata da Maria De Filippi.

La padrona di casa, Milly Carlucci, ha sempre incluso nel cast dei suoi show nomi celebri e amati dal grande pubblico. Quest’anno, però, mancava una vera e propria “punta di diamante”. Ecco allora che l’arrivo di Barbara d’Urso ha colmato quel vuoto, tanto che – secondo La Repubblica – la conduttrice sarebbe stata ricoperta d’oro, con un cachet stimato tra i 50 mila e i 70 mila euro a puntata.

Attualmente, Barbara d’Urso è la sesta concorrente ufficiale del programma, dopo le già annunciate partecipazioni di:

Emma Coriandoli (alias Maurizio Ferrini )

(alias ) Andrea Delogu

Rosa Chemical

Marcella Bella

Francesca Fialdini

Sono inoltre quasi certe, anche se non ancora confermate da Milly Carlucci, le presenze di Nancy Brilli e Fabio Fognini.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Immancabile la reazione social di Selvaggia Lucarelli, giurata storica del programma, che ha commentato con la sua solita ironia l’imminente ritorno sul palco di Ballando con le Stelle.

Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato tre storie:

Una foto accanto a un’armatura, con la didascalia: «Io che provo gli outfit per la prossima stagione di Ballando». Un’immagine di Sonia Bruganelli – sua rivale nella scorsa edizione – con la scritta: «Mi manchi già». Infine, una foto del ballerino Pasquale La Rocca, accompagnata dall’avvertimento: «Se lo date a qualcun’altra, sappiate che dichiarerò guerra e non farò prigionieri».

La nuova stagione di Ballando con le Stelle si preannuncia dunque scoppiettante, e l’arrivo di Barbara d’Urso è solo il primo colpo di scena di un’edizione che promette grandi ascolti e – probabilmente – altrettante polemiche.