Colpo di scena nel mondo del gossip estivo: Lorenzo Spolverato,concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ed ex fidanzato della ballerina Shaila Gatta, sembrerebbe aver voltato pagina. A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di televisione e gossip, che ha riportato alcuni dettagli succulenti su una possibile nuova fiamma dell’ex gieffino.

Secondo quanto rivelato da Pugnaloni nella sua newsletter, Lorenzo è stato paparazzato in un lussuoso resort siciliano in compagnia di una misteriosa ragazza di nome Ilaria, originaria di Milano. Ma non è finita qui: con loro era presente anche la madre della giovane, segno che la conoscenza potrebbe essere già a un livello piuttosto avanzato.

(Foto newsletter Lorenzo Pugnaloni)

Nel corso della giornata, i tre sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, tra momenti di relax in piscina e una serata al teatro del resort, dove Lorenzo e Ilaria sono apparsi molto complici. Sorrisi, sguardi e atteggiamenti che hanno fatto subito insospettire fan e curiosi, alimentando il chiacchiericcio attorno a questa presunta nuova frequentazione.

Al momento né Lorenzo né Ilaria hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma come sottolinea lo stesso Pugnaloni, “l’intesa tra i due sembrava tutt’altro che casuale”.