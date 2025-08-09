È bastato uno scatto per far esplodere il gossip. Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 17, è stata paparazzata in compagnia di Rosario Guglielmi, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. L’avvistamento tra l’influencer campana e l’ex fidanzato di Lucia Ilardo ha subito attirato l’attenzione degli amanti dei reality.

Ad immortalare l’incontro è stata la blogger Claudia Mariani, volto noto su TikTok per la sua passione per i gossip televisivi. L'immagine ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando voci su un possibile flirt in corso tra Perla e Rosario.

In attesa di scoprire se tra la Vatiero e Gugliemi potrebbe esserci un flirt in corso, nelle scorse ore Cady Gueye, il giovane imprenditore che era stata avvistato nei giorni scorsi con Perla, ha smentito una frequentazione in corso con l’ex gieffina.

“Punto di chiarezza. Da alcune testate giornalistiche mi sarei aspettato un livello di approfondimento maggiore, con evidenze concrete prima di esporsi pubblicamente su certe conclusioni. Il video pubblicato mostrava un momento leggero tra amici. E da quelle immagini non emerge nulla oltre a una semplice complicità amichevole. Per tutela di entrambi preciso che tra noi è nata solo una bella amicizia. Nulla di più per permettere che si creino fraintendimenti. Titoli e teorie che nemmeno in un film romantico e sinceramente? In tutti questi anni non avevo mai sentito l’altare così vicino. Gradirei che eventuali omaggi o citazioni avvenissero in contesti di maggior rilievo che davvero lo meritano”.