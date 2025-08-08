Potrebbe esserci molto di più dietro il silenzio social di una delle coppie uscite dall'ultima stagione di Uomini e Donne, ovvero quella formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. A lanciare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni, sempre attentissimo ai movimenti dei personaggi televisivi, nella sua newsletter. Un suo lettore ha infatti segnalato un dettaglio che – se confermato – potrebbe cambiare completamente la narrazione degli ultimi giorni.

“Ieri Cristina era sicuramente al compleanno di ****** (nome oscurato per privacy). Le foto coincidono, nessuna foto insieme, ma troppe coincidenze: lei pubblica uno scatto e lui poco dopo posta lo stesso luogo. Sono andato a vedere: è lo stesso identico posto, con quelle rocce particolari che si vedono anche nella foto di lei. Secondo me ha scattato da sopra. Nulla di male… ma che nessuno dei due, né degli amici presenti, abbia pubblicato una sola foto insieme, è… strano. Molto strano”.

(Foto via newsletter Lorenzo Pugnaloni)

Un messaggio che ha fatto subito drizzare le antenne ai fan più attenti. Il ragazzo in questione – il cui nome resta coperto per privacy – non è nuovo alle segnalazioni. Sarebbe stato infatti avvistato più volte in barca con Cristina in passato, e tra i due non c’è alcun follow reciproco sui social, un dettaglio che alimenta ulteriormente il mistero.

(Foto via newsletter Lorenzo Pugnaloni)

(Foto via newsletter Lorenzo Pugnaloni)

Nel frattempo, cresce il sospetto di una presunta crisi tra Cristina e Gianmarco. E qui arriva il colpo di scena: l’ex tronista romano è stato recentemente a Salerno, la città in cui vive Cristina, ma ha scelto di dormire in hotel e non l’ha incontrata. Una scelta che, secondo alcuni, potrebbe nascondere più di quanto sembri.

Coincidenze? Strategie mediatiche? Verità scomode?

I fan si dividono: c’è chi ipotizza che Gianmarco possa aver scoperto qualcosa e chi, al contrario, pensa che si tratti di un piano orchestrato per far parlare di sé, simulando una rottura per aumentare l’hype e le interazioni social.

Una cosa è certa: nessuno dei diretti interessati ha ancora smentito nulla.