Sorrisi, baci e la canzone "Devastante" di Olly fanno da sottofondo a un video pubblicato il 5 agosto su TikTok da Cady Gueye, in cui il giovane imprenditore appare insieme a Perla Vatiero in atteggiamenti affettuosi. Dopo la fine della sua storia con Mirko Brunetti, l’ex gieffina non si era mai mostrata pubblicamente con un altro uomo, e questo ha fatto sì che il video collezionasse quasi 400mila visualizzazioni e centinaia di commenti in meno di 48 ore.

Fonti vicine a Gueye riferiscono a Fanpage che tra i due potrebbe esserci stato solo un breve flirt durante le vacanze in Sardegna, dove entrambi si trovavano. Difficile stabilire con certezza la natura del loro rapporto, ma molti fan di Perla Vatiero hanno voluto credere che questo video possa rappresentare un modo per voltare pagina, alimentando così il gossip.

Il video, pubblicato sul profilo TikTok di Cady Gueye, mostra i due insieme in barca mentre scherzano, con un bacio sulla guancia e il brano romantico "Devastante" in sottofondo. La didascalia del post recita: "Lo diciamo oppure no?", alimentando i sospetti di una relazione più che amichevole.

I fan della coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti, i cosiddetti Perletti, non hanno perso occasione di commentare, con messaggi come: "Mirko, cosa aspetti ad andartela a riprendere prima che te la rubino per sempre?". A uno di questi commenti ha risposto lo stesso Gueye: "Già l’ha persa". Da parte di Perla Vatiero, invece, nessuna reazione pubblica: né commenti né like sul video.

Fanpage riporta che le fonti vicine a Cady Gueye parlano di un flirt fugace e legato solo al periodo delle vacanze estive in Sardegna. Per il momento, né Gueye né Vatiero hanno confermato o smentito la natura del loro rapporto, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

Chi è Cady Gueye?

Cady Gueye, 28 anni, originario di Lecco e residente a Milano, è co-fondatore di una startup innovativa che trasforma t-shirt sportive in sculture di design. Non è un volto noto dello spettacolo, ma il suo lavoro lo porta spesso a interagire con personaggi famosi del mondo sportivo, come Davide Bartesaghi, Olivier Giroud, Rafael Leao e Theo Hernandez. L’incontro con Perla Vatiero in Sardegna potrebbe essere stato frutto di una convergenza mondana.