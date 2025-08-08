Andrea Zenga, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è aperto con i fan svelando com’è cambiata la sua vita dopo la nascita della figlia Camilla, avuta con la compagna Rosalinda Cannavò, conosciuta proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Dopo anni di fidanzamento e convivenza, la coppia ha deciso di allargare la famiglia, dando il benvenuto alla piccola Camilla lo scorso anno. Recentemente, Andrea ha risposto alle numerose curiosità dei fan, raccontando con sincerità come la paternità abbia trasformato la loro quotidianità.

“È cambiato tanto — racconta Andrea — però dopo i primi mesi di assestamento adesso è migliorato perché oltre ad essere fidanzati, siamo mamma e papà di questa splendida bimba. Quindi condividiamo anche l’essere genitori. Questo è un momento molto, molto felice. Però ammetto che i primi mesi un attimo di assestamento ci vuole”.

Il giovane papà ha confessato che i primi mesi non sono stati facili: la vita cambia radicalmente e serve tempo per adattarsi. Ma oggi, dopo quell’iniziale periodo complicato, la convivenza e la relazione con Rosalinda si sono rafforzate, grazie anche alla nuova dimensione familiare.

Tra le attività che più gli piacciono fare con Camilla, Andrea cita i momenti in piscina e al mare, dove si diverte a giocare con lei nonostante la fatica di riempire la piscinetta o sistemare i giochi. Un’altra coccola speciale è il momento della doccia insieme: “Si attacca tutta a me tipo koala”, racconta sorridendo, descrivendo con tenerezza questi piccoli rituali che li uniscono.

Andrea ha anche rivelato con grande onestà di aver faticato all’inizio ad entrare nello spirito della paternità: “Pensavo che fosse più facile. Ho fatto un po’ di difficoltà a entrare nello spirito della genitorialità, perché ci vuole tanto spirito di sacrificio. Però ora è stupendo! Non è come me lo immaginavo, però a livello di amore che ti arriva è anche meglio”.

Infine, non è mancata la domanda sul futuro della coppia e sul matrimonio. Andrea ha risposto con ironia: “Quando sarà, glielo chiederò così”: