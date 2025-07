Dopo mesi di tira e molla all’interno della casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di chiudere definitivamente la sua storia con Lorenzo Spolverato. La rottura, ufficializzata durante la finale del reality, sembrava destinata a essere solo temporanea, ma a distanza di quasi quattro mesi l’ex velina di Striscia la Notizia ha confermato con fermezza di aver voltato pagina.

In una recente diretta social, Shaila ha spiegato: “Dopo la fine del programma ci siamo sentiti e ci siamo detti quello che ci dovevamo dire. Ci sono relazioni destinate a durare e altre no, questo è quanto. Siamo in buoni rapporti e abbiamo accettato che non sempre si trova l’incastro giusto per andare avanti”. La ballerina ha inoltre chiesto rispetto per i fan della coppia, spesso pressanti e a volte anche sgradevoli nei confronti di lei per la fine della relazione.

Nel frattempo, le indiscrezioni su una nuova frequentazione non si sono fatte attendere. Negli ultimi giorni, Shaila è volata a Ibiza e si è mostrata più volte in compagnia di Simone Susinna, attore noto anche per la sua partecipazione a 365 Giorni. I due hanno condiviso diversi scatti e video insieme, alimentando il gossip su un possibile flirt. Tuttavia, sembra che la loro presenza sull’isola fosse legata a motivi professionali: entrambi hanno sponsorizzato lo stesso prodotto per fumatori adulti e in molte clip appaiono con altri influencer e modelle.

I fan dell’ex coppia sono divisi: c’è chi approva questa nuova possibile unione, definendo Susinna il “rimpiazzo perfetto” e chi invece lancia frecciatine o ironizza sulle dinamiche tra Shaila e Lorenzo. Tra i commenti più frequenti spiccano battute sul carattere forte della ballerina e sull’approvazione di Susinna da parte dei fan: “Susinna è perfetto per lei. Lui sembra senza carattere e lei che ne ha da vendere è perfetta per lui. Lei lo può dominare come vuole”, scrive un utente. Altri invitano a rispettare la sua scelta, sottolineando che Lorenzo, dal canto suo, ha un fitto giro di amicizie femminili.

Tutto può essere, magari sull’isola spagnola si è acceso il fuoco della passione, o è scattato il colpo di fulmine, ma è improbabile. I due, infatti, erano a Ibiza per lavoro: entrambi lo scorso weekend hanno sponsorizzato lo stesso prodotto per “fumatori adulti e che prevede l’utilizzo di stick di tabacco”. Inoltre in molti dei filmati pubblicati dall’ex gieffina e dall’attore di 365 Giorni Adesso ci sono anche altri influencer e modelle.

Tra i fan dell’ex coppia nata al GF c’è chi è felice per la ballerina. “A quanto pare ora loro sono andati davvero avanti e ognuno pensa alla sua vita allora Simone Susinna te lo approvo a pieni voti! Un gran rimpiazzo”; “Io l’avevo subito capito che questi due si piacevano, basta vedere come si guardano”; “Susinna è perfetto per lei. Lui mi sembra senza carattere e lei che ne ha da vendere è perfetta per lui. Lei lo può dominare come vuole. Secondo me sono una bella coppia”.