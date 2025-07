C’è grande fermento attorno al futuro del Grande Fratello Super Vip, il reality show di Canale 5 che, dopo anni di successi (e polemiche), si trova ora a un bivio. A guidare la prossima edizione, se si farà, sarà Alfonso Signorini, mentre la versione "Nip", ovvero con concorrenti non famosi, è già confermata per l’autunno 2025 con al timone Simona Ventura, volto amatissimo della televisione italiana.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi: “Si farà solo con veri Vip”

Durante un incontro con la stampa l’8 luglio scorso, Pier Silvio Berlusconi è stato molto chiaro: il Grande Fratello Vip tornerà solo se ci saranno nomi davvero importanti nel cast. Non basta più il format collaudato, servono contenuti forti e personaggi in grado di catturare il pubblico.

“L’ultima edizione non mi ha convinto del tutto, parlo di contenuti e non di ascolti,” ha dichiarato l’amministratore delegato Mediaset. “Abbiamo quindi deciso di fare alcune modifiche e di tornare alle origini, almeno a livello di durata. [...] Probabilmente questo GF Super Vip andrà in onda nella prima parte del 2026 a patto che si trovino veri vip”.

Una dichiarazione che suona come un avvertimento: senza un cast di peso, il programma non andrà in onda.

Tanti nomi, pochi confermati: la ricerca del cast parte a settembre

Secondo quanto riportato dal sito Affari Italiani, i primi casting ufficiali per il GF Super Vip partiranno a settembre, subito dopo l’estate. In queste settimane Signorini è stato impegnato con l’allestimento della Tosca al Festival Puccini di Torre del Lago, ma da settembre si dedicherà alla caccia ai “vipponi”.

Nessuna conferma, però, sui tanti nomi che stanno circolando online. Anzi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha smentito ogni indiscrezione, ribadendo che i provini non sono ancora partiti. Tra i pochi nomi emersi c’è quello di Aida Yespica, ex concorrente già nota al pubblico, ma il suo coinvolgimento non è stato confermato.

Una decisione ancora sospesa

Il settimanale Oggi ha rivelato che la decisione finale spetterà direttamente a Pier Silvio Berlusconi, che deciderà solo dopo aver letto il cast definitivo. L’impressione, però, è che si navighi ancora a vista. Alcuni esperti del settore, come Davide Maggio, ritengono che le parole di Pier Silvio siano state un modo elegante per preparare il pubblico all’eventuale cancellazione del format.

Possibile debutto a gennaio 2026

Nonostante le incertezze, l’intenzione (se tutto filerà liscio) sarebbe quella di debuttare a gennaio 2026, subito dopo la chiusura dell’edizione Nip condotta da Simona Ventura, prevista per dicembre 2025. Un passaggio di testimone tra due volti molto diversi, ma entrambi forti del panorama televisivo italiano.