Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello, al via a fine settembre su Canale 5, e i preparativi sono in pieno fermento. Con Simona Ventura alla conduzione, resta da sciogliere uno dei nodi più chiacchierati delle ultime settimane: chi siederà accanto a lei nel ruolo di opinionista in studio?

Se da un lato il casting dei nuovi concorrenti continua a viaggiare in lungo e in largo per l’Italia alla ricerca di volti interessanti, dall’altro si lavora sottotraccia per completare il cast in studio. E sembra proprio che il ruolo di opinionista stia attirando l’attenzione di molte “signore dello spettacolo”.

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici fuori dai giochi?

Stando alle prime indiscrezioni, Beatrice Luzzi, grande protagonista dell’edizione 2023-2024, non tornerà nel nuovo format, così come Cesara Buonamici, che aveva ricoperto un ruolo più istituzionale come opinionista unica. Anna Pettinelli e Stefania Orlando, che alcuni rumors davano in trattativa, sembrano invece destinate – se tutto andrà come previsto – al futuro Grande Fratello Super Vip, previsto per la prossima primavera.

Dagospia lancia l’indiscrezione: due donne “fanno fuoco e fiamme”

A smuovere le acque è stato il giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, che ha svelato un retroscena succoso: “Pare ci sia la fila per aggiudicarsi la poltroncina al lato dello studio. Ci sono una famosissima showgirl e una lanciatissima giornalista che stanno facendo fuoco e fiamme per posarsi sopra gli ambiti divanetti”.

Dandolo non ha fatto nomi, ma il gossip è già esploso sul web, con fan e addetti ai lavori impegnati nel toto-opinionista.

Le ipotesi: chi sono la showgirl e la giornalista?

Per quanto riguarda la giornalista, i nomi più gettonati in rete sono:

Alessandra Viero – volto amato del giornalismo Mediaset, già in passato vicina al mondo dei reality attraverso “Pomeriggio Cinque News”.

– volto amato del giornalismo Mediaset, già in passato vicina al mondo dei reality attraverso “Pomeriggio Cinque News”. Simona Branchetti – professionista solida e già abituata a gestire talk e temi popolari.

Entrambe sono donne di forte presenza scenica e potrebbero dare a Ventura quel contraltare più “razionale” e giornalistico.

La showgirl, invece, resta un rebus più complesso. Il campo è vastissimo, ma i fan sognano grandi nomi capaci di accendere davvero lo studio. Tra i nomi caldi circolano:

Antonella Elia – già rodata e divisiva, con un passato recente da opinionista.

– già rodata e divisiva, con un passato recente da opinionista. Sonia Bruganelli – pungente e raffinata, potrebbe dare un tocco glamour e spietato.

– pungente e raffinata, potrebbe dare un tocco glamour e spietato. Asia Argento – outsider di lusso, nome forte ma poco prevedibile.

– outsider di lusso, nome forte ma poco prevedibile. Selvaggia Lucarelli – molto richiesta dai fan, ma al momento impegnata con Ballando con le Stelle.

La missione Mediaset: creare dinamiche forti anche dallo studio

Con la Ventura al timone, Mediaset punta a una conduzione solida, ironica e autorevole. Ma per fare davvero il botto, serve una spalla carismatica, capace di generare discussione, dividere il pubblico e influenzare le dinamiche della Casa, proprio come accadeva con opinionisti come Signorini, Malgioglio o la Elia.

"Dovendo sognare", scrive un fan online, "io vorrei vedere in studio due donne toste, come Selvaggia Lucarelli e Asia Argento. Sarebbe un GF esplosivo!"

In attesa dell'annuncio ufficiale...

Per ora da Mediaset tutto tace. Ma l’annuncio potrebbe arrivare a fine agosto, poco prima dell’inizio della promozione ufficiale. E se le voci su una vera e propria “corsa al divanetto” fossero vere, sarà interessante scoprire chi vincerà questa battaglia tra showbiz e informazione.