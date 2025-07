Dopo la nascita del piccolo Aureliano, figlio di Ilaria Clemente – l’ex gieffina che è entrata nella Casa del Grande Fratello senza sapere di essere incinta – un altro potenziale bebè sembrava all’orizzonte per una coppia nata sotto i riflettori del reality: Helena Prestes e Javier Martinez. I due, protagonisti dell’ultima edizione del programma di Canale 5, non hanno mai nascosto il desiderio di costruire una famiglia insieme. Ma al momento, la cicogna può attendere.

Subito dopo l’uscita dalla Casa, Javier ha confessato candidamente: "Se vorrei un figlio da Helena? Certo, ne vorrei tanti a dire il vero, una squadra di pallavolo. Mi piacerebbe diventare papà da giovane e quindi sarebbe bello fare dei bambini con lei. E posso dire che anche lei lo pensa."

Una visione condivisa anche dalla modella brasiliana, che ospite a Verissimo ha raccontato: "La penso come Javi. Anche a me piacerebbe molto avere dei figli e mettere su famiglia. Ne abbiamo parlato già dentro la Casa, anche se non in maniera approfondita. Nel mio futuro vedo dei figli, magari la prima potrebbe essere una bambina, una piccola cavallina".

Le voci di una presunta gravidanza si sono fatte insistenti quando i due sono stati paparazzati davanti a una farmacia, dove avrebbero acquistato un test di gravidanza. Alla rivista Nuovo TV, Helena ha lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola, ma senza sbilanciarsi: "In questo momento non vi posso svelare niente. Avere un figlio è il nostro sogno più grande. Ci sono parecchi cambiamenti in vista. Non conviviamo davvero, ma siamo sempre insieme: un po’ nel mio appartamento a Milano, un po’ in quello di Javier a Macerata. Stiamo pensando di trovare una casetta tutta nostra a Milano".

Helena ammette: "Ho fatto il test di gravidanza ed era negativo"

A gettare benzina sul fuoco, una diretta TikTok durante la quale Javier ha accarezzato il ventre di Helena, gesto che ha mandato in visibilio i fan. Ma a chiarire la situazione ci ha pensato proprio lei, in prima persona, smentendo le voci: “Non farei mai queste cose per hype, è un progetto di vita con Javi. Allora, io su certi argomenti non scherzo. Infatti non era uno scherzo, stavamo parlando di quello ma non c’è ragazzi. Cavolo, ho lasciato il test lì a Mykonos ed era negativo quindi… Comunque si pensa positivo e voglio solo che abbiate un minimo di pazienza. Stiamo un po’ più calmi, eh, altrimenti vado via per sempre. Sapete che ho pensato anche di cancellare tutto, di sparire? Ogni volta penso di andare avanti, di fregarmene e di condividere la mia vita, però poi ogni giorno una cosa nuova. Io sono già drammatica di mio, figurati così”.

Per ora nessun fiocco rosa o azzurro in arrivo per Helena e Javier, ma i due sembrano fare sul serio. Il desiderio di mettere su famiglia è autentico e condiviso. I fan possono sperare: magari, tra non molto, arriverà davvero una “piccola cavallina”.