Lorenzo Spolverato, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha scelto i social per condividere un momento di profonda introspezione. Attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, il modello milanese ha raccontato ai suoi follower il delicato momento personale che sta attraversando, arrivato durante e dopo un viaggio in Africa che si è rivelato trasformativo

“Sento il bisogno di stare lontano da tutto e tutti”, scrive su sfondo nero e caratteri bianchi. Dopo la fine della sua relazione con Shaila Gatta, Spolverato aveva già lasciato intendere di vivere un periodo complicato, ma adesso sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza: “Il mal d’Africa è arrivato. È qualcosa che ti entra dentro e ti cambia. Ti spoglia delle apparenze e ti costringe a guardarti davvero. Ti ricordi cosa conta davvero: la semplicità, i legami, i valori. Dopo un viaggio così, tutto il resto sembra più lontano e più finto”.

Non è tristezza, ci tiene a precisare, ma un bisogno autentico di fermarsi: “È consapevolezza. È il coraggio di restare con sé stessi, senza nessuno intorno che ti dice cosa è giusto e cosa no”.

Il significato dietro la partecipazione al GF

Nel suo sfogo, Spolverato ha voluto anche fare chiarezza sulle motivazioni che lo hanno spinto a partecipare al Grande Fratello, spesso oggetto di critiche e malintesi: “La vera felicità inizia quando cominciamo a vivere senza paura di non essere abbastanza. Se qualcuno ha qualcosa da dire solo per ferire, insultare o giudicare, che lo faccia pure”. E aggiunge: “Io scelgo la strada opposta: crescere, capire e liberarmi. Io scelgo di vivere per emozionarmi, non per mostrarmi. Quelle poche volte in cui ho scelto di mostrarmi l’ho fatto per lanciare un messaggio, non per essere premiato. Per sentirmi utile e vivo”.

Intanto il gossip non si ferma

Nonostante il momento introspettivo, il nome di Spolverato torna al centro dei gossip. Nelle ultime ore, infatti, è stato avvistato in compagnia di una ragazza di nome Giada durante la prima di un film. La segnalazione, corredata anche da alcune foto, è stata condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, riaccendendo la curiosità sul futuro sentimentale dell’ex gieffino. L’esperta di gossip ha confermato che tra i due c’è in corso una frequentazione: “Non sono affatto amici, hanno una relazione. E' una cosa normalissima tra persone adulte. E' ovvio che debbano vedersi in mezzo ad altre cento persone, considerando che lei poi riceve seimila messaggi, poverina”.