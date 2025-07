Dopo settimane di tensione e colpi di scena, sembra esserci un nuovo capitolo nella tormentata storia tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia, la coppia di avvocati che ha catalizzato l’attenzione del pubblico nelle prime puntate di Temptation Island 2025. La loro relazione, messa alla prova nel reality delle tentazioni, è esplosa durante il falò di confronto anticipato, chiesto da Sonia a pochi giorni dall’inizio del programma.

Il falò della rottura (apparente)

Il momento clou è arrivato quando Alessio, visibilmente deluso, ha ammesso di non sapere se ha mai davvero amato Sonia. "Voglio andarmene da solo", ha dichiarato, criticando la compagna per aver interrotto la sua esperienza nel villaggio delle tentazioni. Per lui, restare fino alla fine avrebbe potuto fare chiarezza: "Se io fossi riuscito a resistere, sarei uscito di qui insieme a te, più forte di prima", ha detto con amarezza, promettendo anche di iniziare un percorso psicologico una volta fuori.

Sonia, da parte sua, non ha mai chiuso completamente la porta: “L’amore non posso cancellarlo in pochi giorni”, aveva confessato a Filippo Bisciglia, lasciando intendere che i sentimenti per Alessio non fossero del tutto spenti.

Le segnalazioni: ritorno di fiamma in segreto?

A distanza di un mese dalle fine delle registrazioni, alcune segnalazioni alimentano il sospetto che i due siano tornati insieme. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato messaggi ricevuti da fonti vicine alla coppia: “I due avvocati sono tornati insieme e vivono insieme. Notizia 100% vera", ha scritto un utente, specificando di conoscere persone del loro stesso paese.

Un altro dettaglio interessante arriva da chi ha incontrato Alessio in vacanza. Alla domanda “Com’è andata a finire con Sonia?”, l’avvocato ha risposto con un enigmatico ma eloquente: “Nella vita si può sempre sistemare tutto. L’importante è che vi sto simpatico”. Nessuna conferma esplicita, ma nemmeno una smentita: il messaggio tra le righe sembra chiaro.

Ipotesi: clausole contrattuali e strategia mediatica

Secondo alcune indiscrezioni, la coppia eviterebbe di farsi vedere pubblicamente insieme per rispettare le clausole del contratto con il programma. Infatti, come spesso accade in questi casi, i protagonisti di Temptation Island devono mantenere il riserbo sugli sviluppi fino alla messa in onda delle ultime puntate.