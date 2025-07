“L’amore non è bello se non è litigarello”: questo antico proverbio sembra calzare a pennello per la storia di Helena Prestes e Javier Martinez. La loro relazione, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, è una vera e propria montagna russa di emozioni, fatta di discussioni, silenzi e dolci riconciliazioni. Ma, nonostante tutto, il loro legame si conferma più forte di ogni divergenza.

Negli ultimi giorni, i paparazzi di Chi Magazine li hanno avvistati nel cuore di Milano, protagonisti di una passeggiata in bicicletta tra sorrisi e un piccolo battibecco. Nulla di grave, solo un normale momento di tensione che ogni coppia affronta nel proprio quotidiano. Dopo essersi presi qualche ora di pausa per riflettere, Helena e Javier si sono ritrovati, come sempre, più uniti di prima.

Un amore nato sotto i riflettori ma cresciuto nella realtà

Helena e Javier si sono conosciuti durante la loro esperienza al Grande Fratello, ma hanno dimostrato di poter costruire qualcosa di concreto al di là delle telecamere. Finita l’avventura televisiva, hanno continuato a vivere la loro storia apertamente, parlando senza filtri di progetti futuri che includono convivenza, matrimonio e figli.

“Io sogno una casa tutta mia e una bambina. Una femmina, sì, una cavallina, come dico io", ha confessato Helena, rivelando il desiderio di una famiglia insieme a Javier. Dall’altra parte, lui non ha mai nascosto le sue intenzioni: “Mi vedo in una casa piena di vita, amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme". Parole che raccontano un legame autentico e profondo.

Pamela Petrarolo: “Helena e Javier si amano follemente”

A confermare che la loro storia procede a gonfie vele è stata anche Pamela Petrarolo, ex gieffina e conduttrice del format L’Angolo Malala, che nell’ultimo episodio ha dichiarato: “Si amano follemente, li ho visti con i miei occhi".

Una casa a Milano… e forse una proposta di matrimonio?

Dopo una romantica vacanza in Egitto, la coppia è tornata in Italia più affiatata che mai. Già in aprile erano stati avvistati mentre cercavano casa a Milano, e nelle ultime settimane un dettaglio ha fatto sognare i fan: in un video pubblicato su TikTok, mentre scartava alcuni regali, Helena ha lasciato scappare un enigmatico “Forse va nell’altra”, frase che molti hanno interpretato come un indizio di un trasloco imminente.

E il matrimonio? Non sembra più solo un’idea lontana. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, la proposta sarebbe “nell’aria”. L’estate è infatti la stagione delle grandi decisioni, e chissà che tra una biciclettata e un abbraccio sotto il cielo di Milano non arrivi presto anche un anello.