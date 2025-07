Nel corso dell’ultima ospitata di Genny Urtis a La Zanzara, trasmissione radiofonica condotta da Giuseppe Cruciani, in studio Caterina Collovati ha attaccato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Io non ci posso pensare. Questa è la prima volta che vedo l’ex Giacomo dal vivo, ora non riesco a guardarti, ti stimavo come chirurgo un tempo. Non posso credere che un uomo di successo abbia fatto una scelta così bizzarra. Io non so più che cosa sei. Non sei più tu, non solo esteticamente, anche professionalmente non vali più come un tempo, ore sei tutto concentrato su te stesso. Io non verrei da te a operarmi adesso, non so più se sei capace anche per i cambiamenti mentali e fisiologici che hai avuto. Giacomo non esiste più e c’è una cosa indefinita”.

Cruciani ha anche fatto intervenire un’ascoltatrice, una certa Anna da Roma, che si è scagliata contro Genny Urtis utilizzando un linguaggio decisamente discutibile.

“Solo a guardarti mi viene da vomitare, ma che schifo, che cosa sei, un uomo o una donna? Tu non completi la transizione e non fai l’atto finale perché sei un viscido. Vuoi andare con le donne e con gli uomini, questo è orrendo, ti devio vergognare, solo la tua presenza mi fa venire da vomitare. Che cosa sei? Tu non hai bisogno di andare al Gay Pride perché sei un Gay Pride vivente. Appena uno ti guarda vede che sei un carrozzone. Eri un bellissimo uomo, molto piacente, ma come cavolo hai fatto a diventare il mostro orrendo che sei adesso? Ah io sono un circo? Tu lo sei e fai schifo. Sono una donna vera e vado dal ginecologo, tu vai dall’urologo. Anche la donna più brutta è una donna vera, quello che tu non sarai mai. I depravati vengono con te, gli uomini veri vengono con me. Io ho sempre avuto bei maschi reali. Ma poi quelli come te vanno con altri e vi mettete le corna. Questo mondo fa schifo”.

La signora Anna ha tirato in ballo anche i genitori di Urtis: “Mi dispiace per i tuoi genitori che hanno anche spero per farti studiare e poi ti vedono così in questo stato. Ma come li fai soffrire? Io come donna e madre mi vergognerei. Ah non si devono vergognare perché li hai fatti diventare milionari? Mi farei schifo come essere umano se avessi dei genitori che mi accettano perché li pago e li faccio diventare ricchi. Quelli non sono veri genitori, io i soldi sporchi di mio figlio non li vorrei. Parlo per me, non vorrei un figlio così che mi vuole comprare. Tu tra l’altro hai bisogno di un badante perché sei diventato una cosa strana”.