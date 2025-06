Sarebbe in atto una guerra intestina nel fandom dei cosiddetti Shailenzo, i sostenitori dell’ormai ex coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello e giunta al capolinea lo scorso 31 marzo nel corso della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, quando l’ex velina rientrò nella Casa per scaricare il modello milanese, definendo la loro relazione “tossica”.

Nelle settimane successive alla conclusione del GF, Shaila e Lorenzo hanno avuto un confronto prima telefonico, e in seguito di persona, durante il quale hanno deciso di archiviare definitivamente la loro relazione. Spolverato ha anche accusato l’ex fidanzata di pensare esclusivamente ai fan: “Dopo qualche settimana da quella telefonata, avevo capito che fosse a Milano quindi l’ho chiamata per dirle che stavo per raggiungerla. Ci siamo visti e mi sono reso conto che non le ero indifferente ma che indossava ancora la corazza che le avevo visto indossare al suo ingresso nella Casa a settembre […] C’è stato solo un abbraccio. Ma mi sono reso conto che invece di ascoltarmi o chiedere spiegazioni, preferiva affidarsi a quello che scrivevano sui social. […] L’ho chiamata il giorno dopo per capire come dovessimo comportarci con i fan, ma lei mi ha chiesto di evitare di fare riferimento al nostro incontro […] Dopo quell’incontro ho scoperto che, nel corso di una diretta, aveva rivelato ai fan che ci eravamo incontrati. L’aveva detto senza entrare nei dettagli ma per me è stata una delusione. Mi aspettavo che almeno mi chiamasse prima di dirlo, visto che aveva chiesto a me di tacere. Non le importava nulla, per lei ero sparito dalla faccia della terra. Se ne è sempre fregata. A quel punto le ho mandato un ultimo messaggio e le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita. Volevo concentrarmi anch’io sul mio lavoro, come lei aveva fatto in quel mese e mezzo. Lei ha una posizione professionale diversa dalla mia, io devo ancora costruirla e, nonostante questo, le avevo dato tutta la mia attenzione e le mie energie. Se mi ha risposto a quel messaggio? No, perché l’ho bloccata. Non mi interessava la sua risposta”.

Stando ad una segnalazione arrivata nei giorni scorsi a Deianira Marzano, all’interno del fandom si sarebbero creati due opposti schieramenti: da una parte c’è chi sostiene esclusivamente Shaila, e dall’altro chi parteggia per Lorenzo. Stando a quanto rivelato da questa utente, chi gestisce il fandom ufficiale starebbe “buttando fuori tutti i fan di Lorenzo perché adesso che comandano loro, solo Spolverato può essere criticato”.

Ma non è tutto. Questa mattina un utente ha scritto alla nota esperta di gossip, rivelandole che in occasione di un evento organizzato a Napoli per Lorenzo, è stato invitato anche Michael Castorino, ex gieffino e grande amico del modello milanese. Tuttavia “tutti gli Shailenzo stanno offendendo Michael dicendo che non deve andare, o vogliono convincere tutti a non andare all’evento”. L'evento in questione si chiama "Scugnizzi dinner party", ed è previsto a Villaricca il prossimo 26 luglio.