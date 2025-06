Alcuni giorni fa, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Jessica Morlacchi si è sottoposta al gioco del “Tritavolte” e, messa davanti alla scelta tra Paolo Brosio e Luca Calvani, non ha esitato un istante e ha deciso di tritare l'immagine dell’attore toscano, suo ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello.

Il gesto della cantante ha stupito molti telespettatori e non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Nello specifico, un video sui social ha attirato l’attenzione degli utenti e anche quella di Iago Garcia e Amanda Lecciso. Nel filmato in questione, pubblicato dalla pagina Instagram Diandaneve, Jessica è stata attaccata per il suo gesto nel programma pomeridiano di Rai Uno: “Tritiamolo sto Calvani, la storia non finisce, ma continua con ostinazione, rimbalzando da una radio al salotto di Caterina Balivo. Dovremmo sentir parlare della sua musica, invece si continua a parlare in modo più o meno scherzoso di un ipotetico fidanzato al quale chiederà se ha una casa di proprietà e chi ascolta non sa se davanti allo schermo c’è un personaggio o una persona, ma sta di fatto che quel Calvani ce l’ha sempre in testa e sulla punta della lingua, non tarda a ribadire di una pace fatta in diretta che è servita più a lei che a lui per entrare in gioco al Gf in una versione più zen e equilibrata. La Balivo incalza “ti ci sposeresti con lui?”, ma pure con tutti e tre risponde, alludendo al compagno di Calvani che direttamente o indirettamente lo mette sempre di mezzo e ti sorge il dubbio che non scherzi, perché in sei mesi ne abbiamo viste di scene inquietanti, tra sguardi fulminanti, parole forti, provocazioni. Il confine tra lo scherzo e la realtà per una che ripete in tutti i luoghi e tutti i laghi il solito cognome inizia a diventare un filo agghiacciante, perché nella vita si va oltre, non si può rimanere aggrappati ad un sogno, una fantasia, una visione, specie quando nella realtà esistono due persone che si amano per davvero e si trovano ad essere costantemente punzecchiate in attesa di una reazione che potrebbe non arrivare mai, ripeto mai”.

Iago e Amanda sembrano aver apprezzato queste parole, tanto che hanno piazzato un like, esponendosi in merito ad una delle vicende che per alcuni mesi ha tenuto banco tra le mura della Casa più spiata d’Italia.