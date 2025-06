Scelte Stupide, il nuovo brano di Clara e Fedez, dopo sette settimane continua ad essere stabilmente nella top 20 della classifica dei singoli più venduti in Italia. I due cantanti stanno promuovendo la canzone in giro per il nostro Paese, e tra un’esibizione e l’altra continuano a circolare voci circa un presunto flirt tra di loro, nonostante lei abbia smentito categoricamente che ci sia stato un bacio con il rapper. “Capisco i gossip, fanno parte del gioco, ma io e Federico siamo amici e gli voglio bene”, aveva dichiarato. Intanto, nelle ultime ore sono circolati anche dei rumor secondo i quali la relazione tra Clara e Jacopo Neri sia in forte crisi.

Stando a quello che ha riportato MowMag, non ci sarebbe nessun flirt tra Fedez e Clara. Lei infatti sarebbe sì tornata single da pochissimo, ma avrebbe messo gli occhi su un ballerino. Un’indiscrezione che è arrivata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia che, ospite a Radio RCS 75, ha rivelato che Jacopo Neri avrebbe lasciato la casa che condivideva con Clara, non prima però di aver tolto il follow a Fedez su Instagram.

“Fermo restando che Fedez e Clara non stanno insieme. Non c’è una storia, però mi è arrivata una notizia proprio di due minuti fa. Il compagno storico di Clara è stato visto mentre caricava la macchina con le valigie dalla casa che condivideva con la cantante, perché i due convivevano da tempo, e io stesso ho scritto a Clara, gli ho detto “dimmi com’è la situazione”, lei ha visualizzato, di solito mi risponde, questa volta non mi ha risposto, quindi deduco che una non risposta sia una notizia, una conferma. Ma proprio prima di andare in onda, il compagno di lei ha smesso di seguire Fedez. Quindi diciamo che se tu sommi tutte queste informazioni, sicuramente qualcosa che noi non sappiamo c’è sotto. Fedez non ha mai voluto smentire, e quindi quando c’è una canzone in corso, quando c’è un’altra canzone che dovrà uscire sempre fatta da loro due, così mi risulta dalle mie fonti… Magari, forse dall’altra parte, da un uomo, da finanziato in crisi, ti aspetti, che ne so, una pacca sulla spalla, due parole, “no, non stiamo insieme”. Però Fedez non l’ha mai smentita, al contrario di Clara, e l’ha smentita in tutti i modi”.