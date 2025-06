Sono stati di agenti del reparto Volanti a rintracciare Manuel Petrarolo, fratello di Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. “La famiglia non aveva più sue notizie da circa due anni – si legge su Il Messaggero -, e da una settimana anche la giustizia ne aveva perso ogni traccia: indagato per il furto di una macchina, lo scorso 9 giugno erano stati disposti a suo carico gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Ma si era reso irreperibile”.

Martedì sera il 35enne è stato fermato per un ordinario controllo poco distante da piazza Pino Pascali, nel quartiere Quarticciolo di Roma. “Durante gli accertamenti degli agenti del primo nucleo è emerso che alcuni giorni fa, al termine di una maxi inchiesta dei reparti Falchi e polizia Stradale, erano stati ordinati i domiciliari con tanto in attesa di essere ascoltato dal gip – scrive il quotidiano -. E invece, non era stato possibile procedere perché, all'indirizzo che aveva indicato, non aveva risposto nessuno. Poi la svolta martedì sera quando i poliziotti lo hanno intercettato a bordo di una macchina a noleggio”.

Manuel Petrarolo risulta al momento indagato per il furto di una macchina utilizzata poi da una banda di rapinatori che ha messo a segno rapine a raffica - almeno sette nel mese di maggio - tra i quartieri San Basilio e Pietralata. “Il gip aveva disposto la misura coercitiva in attesa dell'interrogatorio di garanzia – si legge ancora su Il Messaggero -. Dopo essere stato fermato e identificato, agli agenti il 35enne avrebbe fornito l'indirizzo di casa dei genitori, avvisati dunque del ritrovamento. È stato poi trasferito in una seconda abitazione, al Quarticciolo, dove da ieri sta scontando gli arresti domiciliari”.

Pamela Petrarolo a La Volta Buona: "Siamo sollevati. Se mio fratello ha sbagliato è giusto che paghi"

Pamela Petrarolo è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna de La Volta Buona. L’ex gieffina ha ovviamente parlato del ritrovamento di suo fratello: “In piena notte, immaginate per una mamma che sono due anni e mezzo che non vede il proprio figlio, era con mio papà che dormivano, sono stati svegliati e giustamente hanno pensato al peggio, e mia madre mi diceva che lì per lì pensava fosse uno scherzo, e quindi cercava di fare delle domande ma non aveva risposte che facessero capire davvero che mio fratello era stato ritrovato. Fino a che ad un certo punto mia mamma dice di voler parlare con lui, perché è l'unico modo per sapere che è stato ritrovato. Così hanno messo il vivavoce e lui ha detto 'Ciao mamma'. Mia mamma ha riconosciuto la sua voce e mi ha detto che lo ha riconosciuto, era proprio quel Manuel che è andato via due anni e mezzo fa. Siamo sollevati, poi sei lui ha fatto qualcosa di sbagliato è giusto che paghi, però noi siamo la sua famiglia, è mio fratello e saperlo vivo per noi è molto importante, siamo la sua ancora. Io credo nella redenzione e credo che le persone possano cambiare".