Helena Prestes è stata tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana ha trovato l’amore con Javier Martinez, e dopo le voci circa una presunta crisi tra i due, arrivate in seguito alle rivelazioni dell’ex di lei, Carlo Motta, l’ex gieffina ha parlato della sua storia con il pallavolista argentino nel corso dell’ultima puntata del podcast Forte e Fragile, condotto da Vanessa Villa.

“Quello che dicono le persone mi entra da una parte e mi esce dall’altra, perché ci sono troppi giudizi. Stamattina Javier mi mancava tantissimo e ho detto metto una storia, un post, mi è venuto il pensiero, poi ho tolto il telefono, perché l’avevo già scritto a lui che mi mancava. Ti devi addestrare a non lasciarti andare ai commenti, all’onda. Anche perché il mio rapporto con lui qui fuori è intenso, stiamo vivendo con tanta calma e tanta riservatezza perché non è uno scherzo, noi sappiamo dentro quello che proviamo e anche il nostro modo di reagire, quindi lo stiamo tenendo riservato”.

Per quanto riguarda, invece, la sua esperienz al Grande Fratello, Helena ha dichiarato: “Io non ho fatto il programma da sola, alcune volte ho sentito Helena hai vinto tu, per me ho vinto, ma nelle famiglie ci sono i litigi e ci si perdona però preferiscono valutare il bene. In quella Casa c’è l’ego, c’è chi entra con obiettivi, quando lasciavano stare quello e sceglievano di convivere con me la loro luce è stato bellissimo, per quello sono riuscita a venire fuori e ringrazio Luca, Amanda, anche Jessica, perché abbiamo vissuto una cosa fortissima e bisogna perdonare e andare avanti. Ho fatto tutto insieme ai concorrenti che hanno lasciato andare e si sono divertiti”.