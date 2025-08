Il celebre game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, potrebbe tornare in televisione prima del previsto. Secondo recenti indiscrezioni riportate da BubinoBlog, la Rai starebbe valutando di anticipare la data di debutto della nuova stagione, fissata ufficialmente per domenica 7 settembre 2025.

Una strategia per sfidare la concorrenza

Il palinsesto televisivo di Mediaset ha subito alcune modifiche che hanno portato a risultati molto positivi, come il successo de La Ruota della Fortuna. Per questo motivo, la Rai sembra intenzionata a muoversi in modo deciso per contrastare la crescita degli ascolti dei programmi rivali. Anticipare la messa in onda di Affari Tuoi di circa una settimana potrebbe rappresentare una mossa vincente per guadagnare terreno e conquistare il pubblico prima dell’avvio ufficiale della stagione.

Perché Affari Tuoi è un asso nella manica per la Rai

Affari Tuoi è una trasmissione amatissima dal pubblico, capace di attrarre spettatori di tutte le età grazie al suo format semplice ma coinvolgente. L’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione ha dato nuova linfa al programma, portando a un significativo aumento degli ascolti e stabilendo nuovi record per la Rai.

Il game show, grazie alla sua lunga storia e alla forte identità nel palinsesto, rappresenta un’importante carta per la rete pubblica, che punta a sfruttare la sua popolarità per avviare la nuova stagione televisiva con il piede giusto.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Al momento si tratta solo di rumor non confermati, ma se la Rai decidesse di anticipare la partenza, il debutto di Affari Tuoi potrebbe avvenire già a fine agosto 2025. Questa anticipazione permetterebbe alla Rai di monitorare con attenzione i dati Auditel e adattare la programmazione in base alla risposta del pubblico.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Rai, resta alta l’attenzione dei fan del game show e degli addetti ai lavori, curiosi di vedere come si svilupperà questa nuova stagione.