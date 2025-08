Il mondo dei reality show è sempre in fermento, e mentre l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello condotto da Simona Ventura continua a crescere, un’altra notizia sta facendo discutere il pubblico affezionato del piccolo schermo: Pechino Express potrebbe presto accogliere nel suo cast due ex protagoniste del GF.

A lanciare il gossip è stato Amedeo Venza, esperto di cronaca rosa e volto noto su Instagram, che ha svelato nelle sue recenti storie un’indiscrezione davvero interessante. Secondo quanto riportato, due ex gieffine sarebbero attualmente in fase di selezione per partecipare all’adventure show in onda su Sky Uno. I colloqui non sarebbero ancora terminati, ma sembrerebbe che entrambe abbiano già sostenuto un primo incontro con la produzione e siano ora attese a nuovi provini decisivi.

“Due ex gieffine pronte per Pechino Express! In questi giorni effettueranno ulteriori colloqui e vi dirò di chi si tratta!”, ha scritto Venza sui social, lasciando intendere che presto potrebbero arrivare i nomi ufficiali.

Al momento, però, regna il mistero sull’identità delle due possibili concorrenti, e la curiosità tra i fan è alle stelle. Quel che è certo è che non sarebbe la prima volta che ex concorrenti del Grande Fratello decidono di mettersi alla prova in un'avventura intensa e imprevedibile come quella di Pechino Express.

Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti. E voi, chi vorreste vedere in coppia nel reality di Sky Uno tra le ex gieffine?