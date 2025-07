La relazione tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti continua a sorprendere positivamente i fan, nonostante siano passati ormai diversi mesi dalla fine del Grande Fratello. I due, protagonisti indiscussi del reality, hanno mantenuto viva la loro storia, tra conferme di amore e piccoli retroscena che stanno appassionando i follower.

Recentemente, MariaVittoria è stata ospite del popolare podcast Book For Beauty, condotto da Nicolò Maltese, dove ha raccontato un curioso aneddoto riguardante la sua attività professionale. La clinica estetica che gestisce è diventata meta di fan non solo interessati ai trattamenti, ma soprattutto desiderosi di parlare del suo rapporto con Tommaso e di conoscere dettagli sulla loro vita post-reality. Così tanto da averla spinta a introdurre visite a pagamento, per evitare che la clinica si trasformasse in una sorta di punto d’incontro per selfie e domande personali, più che per trattamenti estetici.

Ma non è tutto. Sul web era circolata la voce che anche Tommaso si fosse sottoposto a qualche ritocchino estetico, in particolare filler per mento, labbra e naso. Le foto a confronto del “prima e dopo” erano diventate virali, alimentando il gossip. A chiarire la situazione ci ha pensato proprio MariaVittoria, che ha smentito con fermezza: “Le foto a confronto? Non ha differenze se non capelli e barba. Magari fosse merito mio, lo sbandiererei! Ma è genetica ragazzi, fatevene una ragione”.

Tommaso Franchi, da sempre considerato uno dei “pezzi di manzo” più apprezzati del Grande Fratello, ha mostrato un evidente glow-up che, a quanto pare, si deve solo a un nuovo taglio di capelli e a una barba curata.

Ovviamente, come sottolineato ironicamente dalla coppia, nulla vieta che in futuro Tommaso possa decidere di concedersi qualche trattamento estetico, magari con un “pagamento in natura” come ha rivelato recentemente Veronica Maya parlando del marito.

La storia d’amore tra Tommaso e MariaVittoria sembra dunque solida e serena, tra affetto, trasparenza e quel pizzico di glamour che li ha resi così amati dal pubblico.