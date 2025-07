Anche lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, la tensione tra Armando Incarnato e Cristina Tenuta, protagonisti del Trono Over, non accenna a diminuire. Negli ultimi giorni i due sono tornati a litigare a distanza, animando i social con una serie di botta e risposta decisamente accesi.

Tutto è iniziato quando la pagina di gossip di Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato uno screen che mostrava un like di Cristina a una storia Instagram di Armando. Immediata la smentita da parte della Tenuta, che ha chiarito di non nutrire alcun interesse per il cavaliere.

La risposta di Armando non si è fatta attendere: il cavaliere ha lanciato una vera e propria minaccia, annunciando di essere pronto a rivelare “verità scomode” sul conto di Cristina. “Fate molta attenzione a raccontare bugie sul mio conto — ha scritto — altrimenti mi tocca farvi fare delle figuracce. Occhio, potrebbero uscire le verità sul vostro conto”.

Il giorno seguente Armando ha dato seguito alle sue parole, accusando Cristina di aver finto interesse verso i cavalieri del programma mentre fuori aveva una fidanzata. “Ma vogliamo dire a tutti che mentre fingevi di relazionarti agli uomini avevi la fidanzata fuori? E sì, teso’, la fidanzata!”.

Non si è fatta attendere la replica di Cristina, che ha definito squallido l’atteggiamento di Armando e ha voluto sottolineare un concetto importante: “L’amore non ha genere, colore o età. Sottolineare ‘fidanzata’ è di uno squallore unico”. La Tenuta ha poi negato di aver mai preso in giro la redazione e ha ricordato che anche Armando avrebbe avuto una fidanzata durante la partecipazione al programma.

Questo nuovo episodio conferma come le rivalità tra i protagonisti di Uomini e Donne siano reali e persistano anche fuori dallo studio, alimentando i gossip estivi e mantenendo alta l’attenzione dei fan. Resta da vedere se questa polemica avrà conseguenze dirette sul percorso di Armando e Cristina all’interno del dating show o se sarà solo un altro capitolo di un rapporto fatto di alti e bassi.