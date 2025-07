Helena Prestes, modella brasiliana e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è pronta a tornare in televisione con un nuovo progetto. Dopo aver conquistato il pubblico durante la sua esperienza nel reality show più seguito d’Italia, l’ex gieffina sembra intenzionata a proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Helena è già stata confermata per un nuovo programma televisivo, le cui registrazioni partiranno a settembre. L’ex concorrente è quindi pronta a tornare davanti alle telecamere per una nuova avventura, anche se per ora rimangono ancora misteriosi sia il titolo del programma sia l’emittente che lo trasmetterà.

Nel frattempo, sui social si sono susseguite numerose ipotesi sul tipo di show che vedrà protagonista Helena. C’è chi ha pensato a un format culinario, soprattutto dopo che la modella ha iniziato a seguire lo chef Alessandro Borghese, noto volto di programmi di cucina molto popolari in Italia. Tuttavia, la stessa Deianira ha smentito questa supposizione, lasciando aperta la curiosità dei fan.

Oltre alla carriera televisiva, Helena si sta godendo l’estate in compagnia del compagno Javier Martinez, conosciuto proprio durante la sua esperienza al Grande Fratello. La coppia sembra più affiatata che mai e starebbe già pensando al loro futuro insieme (andranno a convivere a Terni), confermando che la storia nata sotto i riflettori procede a gonfie vele.

Nei prossimi giorni, potrebbero emergere nuovi dettagli sul progetto che vedrà Helena protagonista, ma per ora resta forte l’attesa da parte dei fan di rivederla in TV.