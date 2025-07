Nell’ultima edizione di Temptation Island una delle coppie protagoniste, Rosario e Lucia, ha regalato al pubblico una storia piena di sorprese e drammi inaspettati. Grazie alle anticipazioni fornite da Dagospia e al racconto diretto di Roberto D’Agostino, veniamo a conoscenza di quanto accaduto tra i due e il tentatore Andrea.

Tutto ha avuto inizio con un gioco di gelosia: Lucia, d’accordo con Andrea, ha finto di stuzzicare il tentatore davanti alle telecamere proprio per far ingelosire Rosario. Il piano ha funzionato, e Rosario, spinto dalla paura di perdere la fidanzata, ha chiesto il falò di confronto. Dopo il confronto, i due hanno deciso di lasciare il programma insieme, andando addirittura a convivere.

Ma la storia, come spesso accade a Temptation Island, non è finita lì. A distanza di un mese, Lucia ha deciso di mettere la parola fine alla relazione, confessando di non essere più convinta dei propri sentimenti. Nel frattempo, ha incontrato Andrea al di fuori del programma, ma la verità è venuta a galla solo grazie a un video che il tentatore ha inviato alla produzione, svelando la tresca segreta.

Rosario è così venuto a sapere della relazione extraconiugale proprio tramite le immagini inviate da Andrea, che si è mostrato disponibile a chiarire la situazione con Rosario. A quel punto, Lucia ha ammesso l’incontro con Andrea, pur negando che vi fosse stato un rapporto più intimo.

Questa vicenda rappresenta uno dei colpi di scena più clamorosi dell’edizione, con Lucia che non solo perde il fidanzato, ma rimane anche single, tradita proprio da chi sembrava aver suscitato il suo interesse. Andrea, invece, si è rivelato l’artefice di questo scacco matto, dimostrando che a Temptation Island nulla è come sembra.

A questo punto, i fan sperano in un nuovo, inaspettato sviluppo: che Rosario e Andrea possano lasciarsi alle spalle la rivalità e iniziare una nuova vita insieme. Sarebbe davvero un finale degno di un reality così ricco di emozioni e colpi di scena.