Il viaggio nei sentimenti di Alessio Loparco e Sonia Mattalia continua a tenere incollati gli spettatori di Temptation Island. Dopo una prima uscita burrascosa, che ha visto la coppia separarsi davanti al falò, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 30 luglio promettono un nuovo confronto tra i due avvocati — un momento attesissimo dai fan del programma, che non hanno mai smesso di seguire le loro vicende con interesse (e un pizzico di ironia).

Tutto era iniziato quando Alessio aveva messo in dubbio l’intera relazione con Sonia, arrivando a confessare agli altri fidanzati:

“Non so se la amo e vi devo dire che non so nemmeno se l’ho mai amata. Perché le ho chiesto di sposarmi? Forse è stata una proposta fatta perché mi sentivo in dovere, visto che lei mi ha aiutato con il lavoro e mi è sempre stata accanto”.

Parole che avevano portato Sonia a chiedere un falò immediato, che però le era stato inizialmente negato. Dopo aver deciso di abbandonare il programma, è stata convinta a restare – seppur non più “in gioco” – grazie all’intervento delle altre fidanzate, che ne hanno chiesto la permanenza nel villaggio. Nel frattempo, Alessio ha lasciato l’isola, salvo poi richiedere un falò di confronto nei giorni successivi, in cui ha scelto di porre fine alla relazione.

“Forse se tu mi avessi fatto restare in questa avventura le cose sarebbero andate diversamente. Io non posso più stare insieme a te e scelgo di uscire da solo adesso”, queste le parole con cui Alessio ha ufficializzato la rottura.

Eppure, secondo le sempre puntuali anticipazioni di Dagospia, nella settima puntata della stagione rivedremo nuovamente Alessio e Sonia di fronte al fuoco. Il secondo confronto sarà carico di tensione e porterà alla luce nuovi motivi per cui l’avvocato pugliese ha deciso di chiudere definitivamente la storia. Il tutto si concluderà, ancora una volta, con la scelta di percorrere strade separate.

Curiosamente, proprio pochi giorni fa Alessio ha incontrato alcune fan del programma, lasciando intendere che “le cose si sono sistemate”. Ma sarà davvero così? La risposta arriverà solo nell’attesissima puntata del “mese dopo”, quando i protagonisti di Temptation Island racconteranno al pubblico cosa è accaduto nelle settimane successive alle registrazioni.