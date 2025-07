Il mondo del gossip estivo continua a tenere banco sui social, e questa volta i riflettori sembrano puntati su un trio inaspettato: Shaila Gatta, Simone Susinna e Lorenzo Spolverato. L’ex velina, reduce da un periodo di relax e lavoro in compagnia di amici, ha recentemente trascorso del tempo con Susinna, attore ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi, noto anche per alcuni flirt chiacchierati con Elisa Visari e Tina Kunakey.

Shaila e Simone: solo lavoro o c’è dell’altro?

I due hanno condiviso diversi momenti insieme, documentati senza troppi filtri sui rispettivi profili social: risate, impegni lavorativi e attimi di relax. Nonostante non ci siano state dichiarazioni ufficiali su un’eventuale relazione, il pubblico ha subito notato una certa complicità tra i due. A far aumentare i sospetti, anche alcuni like piuttosto puntuali che Shaila avrebbe messo ai post di Simone, facendo intuire un certo interesse.

La frecciatina di Lorenzo Spolverato

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Lorenzo Spolverato, che ha pubblicato un video su TikTok piuttosto diretto. Nelle immagini, accompagnate dal brano virale Halo di Samurai Jay, compare la frase: “’Narcisista ed egoriferito’, detto da chi sceglie il partner in base ai follower. A ognuno il suo specchio”.

Il messaggio, criptico ma al tempo stesso pungente, è stato interpretato da molti utenti come una chiara frecciatina proprio a Shaila Gatta, in seguito ai rumor sul suo presunto flirt con Susinna. La didascalia “Sta andando tutto al contrario” ha solo aumentato il mistero, scatenando una vera e propria pioggia di commenti e ipotesi.

Coincidenza o risposta velata?

Al momento, né Shaila né Simone hanno replicato in alcun modo al video di Lorenzo. Il tutto potrebbe rivelarsi una semplice coincidenza, o forse un modo ironico per cavalcare l’onda dei gossip estivi. Tuttavia, il tempismo della pubblicazione e il tono pungente del messaggio sembrano lasciar intendere tutt’altro.

Il pubblico dei social resta in attesa di eventuali sviluppi: tra storie Instagram e like strategici, il triangolo Gatta–Susinna–Spolverato potrebbe riservare ancora qualche colpo di scena.