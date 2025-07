Javier Martinez sta vivendo un momento davvero speciale, sia nella vita sentimentale che in quella professionale, dopo la sua esperienza al Grande Fratello. L’ex concorrente è sempre più legato alla sua fidanzata Helena Prestes, con cui si parla già di un possibile matrimonio previsto per la prossima estate.

Il ritorno di Javier nel mondo della pallavolo sarà con la Terni Volley Academy, dove giocherà nella prossima stagione. Questa nuova avventura sportiva è anche il motivo principale per cui Javier e Helena hanno deciso di fare il passo della convivenza. La coppia, infatti, vuole superare la distanza che li separa e unire così amore e lavoro in un equilibrio perfetto.

In una recente intervista rilasciata a PallacanestroBiella.it, Javier ha parlato apertamente della sua relazione con Helena, anticipando che presto la fidanzata si trasferirà a Terni per vivere insieme a lui:

“Quando dico che il GF mi ha dato tanto, mi riferisco soprattutto ad Helena, ho trovato davvero l’amore con lei. Quello che desidero ora è riuscire ad incrociare armoniosamente tutto: lavoro, sport, amore. E sono certo di farcela anche perché te lo dico in anteprima: Helena verrà a vivere a Terni con me, saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un’altra parte di Javi, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce”.

Questo passo importante potrebbe essere solo l’inizio di un futuro ancora più radioso per la coppia, con la convivenza che anticipa probabilmente il matrimonio tanto atteso. Nel frattempo, Javier potrà concentrarsi sulla sua carriera sportiva, avendo al suo fianco la compagna che ama, senza dover più affrontare le difficoltà della lontananza.

Un nuovo capitolo, quindi, si apre per Javier Martinez e Helena Prestes, che sembrano pronti a costruire insieme un futuro fatto di amore e grandi sfide.