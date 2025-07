Dopo aver conquistato il pubblico del Grande Fratello con il suo carisma e la sua storia d’amore con la modella brasiliana Helena Prestes, Javier Martinez è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: non più sotto i riflettori del reality, ma su quelli dei palazzetti, là dove tutto è cominciato per lui, in campo, con la pallavolo.

Dalla TV al campo: Javier riparte dalla Serie A3

L’atleta argentino è stato ufficialmente inserito nel roster della Terni Volley Accademy, squadra che prenderà parte al campionato di Serie A3 per la stagione 2025/2026, nel girone “blu” dedicato alle formazioni del centro-sud. A comunicarlo è stata la Lega Pallavolo Serie A, che nelle scorse ore ha reso noti i tesseramenti definitivi e l’elenco delle squadre partecipanti alle tre categorie principali: Superlega, Serie A2 e Serie A3.

Martinez arriva a Terni dopo l’esperienza con la squadra di Modica, sempre in Serie A3, e porta con sé non solo talento e fisicità, ma anche una visibilità mediatica che potrà rivelarsi preziosa per il movimento pallavolistico locale. La sua partecipazione al Grande Fratello gli ha regalato una popolarità trasversale, ben oltre il pubblico sportivo, complice anche la relazione nata sotto le telecamere con Helena Prestes. I due, che continuano a frequentarsi anche fuori dalla Casa, hanno dichiarato più volte di voler costruire una famiglia, suscitando grande affetto tra i fan.

Ma ora, per Javier, è il momento di lasciarsi alle spalle la parentesi televisiva e tornare al lavoro quotidiano tra allenamenti, partite e spogliatoio. La Terni Volley Accademy, società ambiziosa e ben strutturata, rappresenta il palcoscenico ideale per il rilancio sportivo dell’argentino, che ha già fatto sapere di essere motivato e pronto a dare il massimo.

Con il campionato alle porte e i calendari in arrivo, occhi puntati dunque su Terni e su Javier Martinez: da star del reality a protagonista della rete.