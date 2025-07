Sono passati quasi quattro mesi dalla fine del Grande Fratello, ma le tensioni tra i fan non si sono affatto placate. Anzi, gruppi come Zelena, Heleners, Zeudine e Helevier continuano a scontrarsi animatamente sui social, spesso al limite del fanatismo. Al centro di questa faida, purtroppo, c’è anche una vittima: Javier Martinez, che da mesi subisce pesanti attacchi di cyberbullismo.

Un’escalation di insulti e bodyshaming

Decine di account su X (ex Twitter) lo insultano quotidianamente, facendo bodyshaming e attaccando sia la sua vita privata che professionale. Tra le accuse più dure, l’insinuazione che il pallavolista argentino stia con Helena Prestes solo per guadagnare soldi facili, un’accusa che ovviamente ha suscitato grande disagio nel diretto interessato.

Lo sfogo in diretta Instagram

Ieri sera, durante una diretta Instagram organizzata proprio da Helena, Javier ha deciso di rompere il silenzio e parlare apertamente della situazione, suscitando una reazione a sorpresa. Durante la live, l’ex gieffino ha fatto riferimento alle Zelena, il fandom nato per sostenere l’ipotetica ship saffica tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, esprimendo il suo disappunto: “Io ora ho letto ‘Zelena vive’. Io non capisco perché ancora, perché le Zelena...”. Helena, visibilmente imbarazzata, ha subito interrotto il compagno chiedendogli di non criticare nessuno, sottolineando l’amore che ha per tutti i fan: “Stai zitto, amore sei nella mia live, dai smettila, non fare così con loro. Io vi amo tutti”.

Una frecciatina e un chiarimento

Ma Javier non si è fermato, anzi ha lanciato una frecciatina ironica, rivelando di aver usato lo skateboard regalato ad Helena proprio dal gruppo Zelena: “Ok scusa. Sì anche io vi amo tutti. Allora io ringrazio il gruppo Zelena che ha regalato a Helena lo skateboard, volevo dirvi che l’ho usato anche io, grazie”. Helena ha chiarito di non condividere il pensiero del fidanzato e ha preso le distanze: “Io non parlerò mai di questa cosa e non mi prendo la responsabilità di quello che ha appena detto lui. Shut up”.

Il messaggio finale e la reazione di Helena

Prima di chiudere la diretta, Javier ha lanciato un ultimo messaggio diretto alle Zelena: “Ho solo detto che per me dovreste smettere di esistere. Però vabbè. Non avete senso”. La Prestes, visibilmente infastidita, ha concluso: “Non è vero! Ragazzi non facciamo discussioni per questa cosa, ok? Devo respirare”.