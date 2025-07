Lo scorso marzo, quando Zeudi Di Palma era ancora “rinchiusa” tra le mura Grande Fratello, le sue fan hanno incrociato Gaia Gozzi e le hanno chiesto se conoscesse la Miss Italia. La cantante era stata disponibile e si era fermata a parlare con le fan della gieffina.

Dopo l’iniziale perplessità, la Gozzi ha capito di chi le stavano parlando e ha fatto diversi complimenti alla gieffina: “Zeudi Di Palma? Ah sì ho capito chi è lei, la ragazza di Miss Italia. Certo, è bellissima, stupenda. Ah è pure arrivata in finale? Pazzesca. Quindi è bella e pure simpatica. Ama le brasiliane? Ha capito tutto della vita. Ed è pure bisessuale? Allora ha capito ancora di più tutto della vita, che le devo dire… un bacio!”.

Nei giorni scorsi, in occasione del Napoli Pride, Zeudi e Gaia hanno avuto la possibilità di conoscersi di persona, come testimoniato da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram dalla Di Palma.

Zeudi Di Palma parla della sua bisessualità

“Se mi piacciono anche le donne? Sì certo, ho anche avuto delle relazioni, una di nove mesi. A prescindere da questa cosa di Helena sarebbe uscito, non ho problemi a parlarne e non ne ho mai avuti. Se mi sono resa conto della mia bisessualità da poco? Io lo so da quando sono piccola. Solo che io ho fatto il mio coming out con la mia famiglia nel 2020, quattro anni fa, però già lo sapevo. Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out. Lui non accettava questa cosa. Lui era molto geloso in generale e le cose non funzionavano benissimo. Però quando gli ho detto ‘a me piacciono anche le donne’ non l’ha accettato. Diciamo che a quel punto ci siamo lasciati a vicenda”.