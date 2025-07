Lo scorso giugno, in occasione del Vip Champion (evento che si svolge a Capri ad inizio estate al quale partecipano diversi personaggi del mondo della tv e dello spettacolo), era esploso il gossip circa un presunto flirt tra Lorenzo Spolverato, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, e Greta Zuccarello, ballerina ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

“Finalmente siete usciti allo scoperto. Care Lolliners, ora lasciate in pace Shaila. Sostenete la nuova coppia Greta e Lorenzo”, aveva scritto una fan del modello milanese Un messaggio che, come riportato dai colleghi di Biccy, è stato in seguito inviato anche alla diretta interessata: “Ciao Greta, abbiamo visto la foto. Vogliamo solo chiarezza e verità. State insieme, vi state frequentando? Vogliamo solo la verità”. Lei, però, non l’ha presa benissimo e dopo aver inviato alla pagina un video, ha risposto: “Sono con la mia migliore amica ospite a un evento, è normale che facciano foto ragazzi… Negli eventi funziona così! Ed ora smetto di dare spiegazioni perché è veramente una cosa ridicola. Non c’è niente tra me e Lorenzo, solo lavoro”.

Ieri sera, però, Lorenzo ha scatenato il caos pubblicando sul suo canale broadcast una foto nella quale lo si vede a cena in compagnia di una donna. In seguito è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano: “Greta Zuccarello. Abbiamo mappato anche i nei. La foto è fatta di proposito per noi. E’ incavolato dalla rivolta per il suo evento con Michael (Castorino, ndr)”.

Ma a quale rivolta si riferisce l’utente? Il prossimo 26 luglio, Lorenzo Spolverato sarà protagonista di un evento a Villaricca in provincia di Napoli. Evento al quale è stato invitato anche Michael Castorino, suo grande amico ed ex gieffino. Tuttavia “tutti gli Shailenzo stanno offendendo Michael dicendo che non deve andare, o vogliono convincere tutti a non andare all’evento”.