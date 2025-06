In una recente intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Non Succederà Più, Alfonso D’Apice ha parlato della sua storia d’amore con Chiara Cainelli, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

“Sono felicemente fidanzato! Siamo stati poco sui social all’inizio. Appena esci dalla Casa, e questo te lo possono dire tutti, stai male. Io li ho avuti prima, dei momenti un po’ così, Chiara invece è uscita dopo, è arrivata terza in finale e quando è uscita quei momenti li ha vissuti lei, perché io già li avevo vissuti, già sapevo, quindi le sono stato vicino e diciamo che in quei momenti tutto vuoi fare tranne che usare i social e quindi siamo stati tra di noi, poi piano piano abbiamo iniziato a usare i social gradualmente.

Ognuno usa i social a modo suo, a volta vorremmo, perché tante persone sono affezionate e vorrebbero sapere e vedere, però diciamo, non ci viene proprio così spontaneo mostrare tutto e qualcosa lo teniamo per noi, però man mano stiamo cercando di essere un po’ più social e di mostrare le nostre giornate”.

E ancora: “Sono innamorato di Chiara, assolutamente sì! La distanza l’abbiamo constatata poco perché siamo stati o entrambi da lei a Trento quindi su al nord o a Napoli quindi qui al sud. Sono stati pochi i giorni in cui eravamo io a sud e lei al nord, infatti fra un po’ partirà tornerà a Trento, farà un po’ di vacanze con un’amica qualche giorno e poi tornerà a Napoli e ci rivediamo di nuovo. Di più stiamo a Napoli, ma comunque a Napoli ognuno ha la sua vita, cioè abbiamo la vita insieme e quella propria. Ormai sta da mesi qua, io vivrei da solo però adesso c’è Chiara”.

Chiara Cainelli, sua madre si scaglia contro Alfonso D'Apice

Tuttavia, a provocare un terremoto nella coppia è stato un commento della mamma di Chiara. Nelle scorse ore, infatti, la signora Rossy Rodriguez ha scritto parole durissime su Alfonso, che secondo lei avrebbe monopolizzato la vita della figlia, impedendole anche di vedere la madre: “Signora io non auguro a sua figlia un fidanzato come Alfonso, per carità. Lo sa che io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal Gf? Lascio immaginare a lei. Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto della mamma di Alfonso con Chiara e a me non ha fatto neanche gli auguri? Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due”.