Dopo l’esplosione del “cacca-gate”, a L’Isola dei Famosi la tensione tra i naufraghi continua a crescere. Nella giornata di ieri, Teresanna Pugliese e Cristina Plevani sono andate a raccogliere lumache di mare sotto la supervisione di Omar Fantini, il quale si è lamentato: “Ne avete prese troppe, poi vanno buttate! Non sono infinite, dovevate lasciarne un po’ per i prossimi giorni”.

L’ex tronista di Uomini e Donni ha spiegato di averne prese tante perché credeva che servissero anche come esche, ma Omar ha risposto stizzito e lei a quel punto ha alzato i toni: “Adesso mi hai scocciata, basta, mi hai stufata. Calmati! Che problemi hai con me oggi? Tu mi devi dire cosa cavolo hai contro di me adesso?! A me è stato detto di prendere questi molluschi sia per il risotto che per farne delle esche e per questo en ho prese tante! Basta fare polemica. Qui vuoi decidere tutto tu. Non è quello che pensi tu è tutto giusto e quello che fanno gli altri è sempre sbagliato. Tu comandi tutti e adesso è l’ora di finirla. Sei qui a fare il direttore d’orchestra. E non permetterti di rivolgerti in questo modo a me. Mi rimproveri come chissà cosa avessi fatto. Tu ce l’hai con me!”.

Omar ha continuato a stuzzicare Teresanna dicendole che tutti hanno dei problemi con lei: “Io non so più come ripetertelo. Siccome ci sono riserve limitate di questa roba qui, è inutile farne man bassa e esagerare per fare solo un risotto. Adesso vanno buttate via, oppure mangeremo 70 lumache di mare in quattro persone. Non sono io ad avere dei problemi con te, li hanno tutti”. Fantini ha poi sottolineato come per la Pugliese fosse la prima raccolta di lumache, rimarcando l’inesperienza della naufraga, che a quel punto è sbottata: “Ok scusatemi, condannatemi a morte perché non sono venuta l’altra volta a fare le lumache con voi”.

A quel punto Omar ha imitato un canto neomelodico e ha aggiunto: “Vai fai la tua sceneggiata di Mario Merola, questa è una sceneggiata napoletana”. Dopo l’ennesima provocazione, Teresanna ha tirato in ballo il razzismo: “Eh bravo vai, fai il razzista bergamasco. Se fai la sceneggiata e imiti il cantante napoletano fai razzismo, lo stai facendo in modo denigratorio! Sì fai il razzista, caro bergamasco. Ti riveli sempre. Non c’è niente da fare”. Fantini si è subito difeso: “Questo è razzismo adesso? Ma se tu dici “condannatemi a morte” cos’è questa se non una sceneggiata?”.