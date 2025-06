Domani, mercoledì 25 giugno, andrà in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi. Per i naufraghi diventa sempre più arduo resistere in Honduras senza cibo e comodità, e la tensione continua a crescere con il passare dei giorni. Al riguardo, Deianira Marzano ha rivelato che nelle ultime ore sarebbe esplosa una lite furibonda a causa di un atto di cui si è reso protagonista un concorrente.

Sembrerebbe, infatti, che uno dei naufraghi abbia utilizzato come bagno una zona della playa non adibita a tale uso, e un’altra concorrente sia erroneamente finita sopra le sue feci. La situazione sarebbe degenerata al punto da richiedere l’intervento degli autori, che ora starebbero provando a calmare le acque.

“Pare che a L’Isola dei Famosi è scoppiata una lite furibonda: uno dei naufraghi ha fatto la cacca fuori dalla zona stabilita e un’altra concorrente ci è finita dentro col piede – ha scritto l’esperta di gossip -. E Ovviamente adesso stanno cercando di calmare le acque, ma l’inciviltà è alle stelle. Altro che spirito di adattamento, qui manca proprio il rispetto!”.

Pochi istanti fa, la Marzano ha rivelato che la cacca in questione sarebbe di Mario Adinolfi, e a “finirci con il piede dentro” sarebbe stata Teresanna Pugliese.