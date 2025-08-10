Nei giorni scorsi, un fulmine a ciel sereno ha scosso i fan di una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello: stiamo parlando di Helena Prestes e Javier Martinez. La loro storia, nata sotto i riflettori del reality, ha conquistato il pubblico, ma negli ultimi giorni alcune indiscrezioni hanno sollevato dubbi sulla serenità della relazione.

L’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza

A dare il via ai rumors è stato Amedeo Venza, noto esperto di gossip, che attraverso le sue Instagram Stories ha parlato di presunti problemi tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino.

"La coppia che ultimamente litiga spesso per cose futili è quella formata da Helena e Javier. L’ho saputo da fonti vicinissime, persone dell’entourage dell’agenzia… È normale litigare, fa parte della natura delle coppie, capita anche a loro. State sereni, le cose si risolvono, anche perché nelle ultime ore hanno messo entrambi dei like alle fanpage che facevano gli auguri per il loro anniversario di fidanzamento, quindi state sereni. Però, se c’è un po’ di maretta passeggera, qualcuno deve dirlo".

Le sue parole hanno subito acceso il dibattito tra i fan, preoccupati per la tenuta della relazione.

La smentita di Alessandro Rosica

A tranquillizzare tutti ci ha pensato Alessandro Rosica, altro volto noto del panorama gossip, che ha voluto chiarire la situazione: "Negli ultimi giorni mi avete bombardato di domande su una presunta crisi tra Helena e Javier. Nessuna crisi, loro sono sempre insieme ed innamoratissimi".

Parole che suonano come un vero e proprio sospiro di sollievo per i numerosissimi follower della coppia, che continua a mostrarsi unita e affiatata anche fuori dalla casa del Grande Fratello.