Negli ultimi giorni, Giulia Stabile è stata al centro di discussioni e accuse da parte di alcuni utenti della rete e articoli di giornale, che ipotizzavano un suo possibile ricorso alla chirurgia estetica dopo la vittoria al talent show Amici. Molti hanno notato presunti cambiamenti nel suo aspetto, senza però considerare che sono trascorsi ben cinque anni dalla sua partecipazione al programma.

Lo sfogo di Giulia Stabile sui social

Di fronte alle numerose voci, la ballerina ha deciso di intervenire direttamente attraverso il suo profilo Instagram per chiarire la situazione. In un lungo sfogo, Giulia ha categoricamente smentito ogni accusa, sottolineando che non ha mai fatto “ritocchini” o “punturine”.

Nel suo messaggio ha scritto: “RAGA NON MI SONO MAI RIFATTA NULLA AIUTO SMETTETELA. Sono passati 5 anni dalla mia edizione di amici. Sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni. Ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina, nulla contro, ma non ho mai fatto NIENTE”.

Il cambiamento naturale con la crescita

In una storia Instagram successiva, Giulia Stabile ha voluto precisare ulteriormente che le differenze nel suo aspetto sono del tutto naturali e dovute al normale processo di crescita e sviluppo: “Avevo 18 anni appena compiuti, quando ho partecipato ad Amici e mi avete vista per la prima volta. In questi 5 anni sono cresciuta ed insieme a me il mio corpo, è normale ci siano tratti leggermente cambiati, anche perché negli anni si cresce e si sviluppa”.

Ha aggiunto inoltre di essere in un percorso personale di accettazione e valorizzazione, sottolineando ancora una volta di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica.