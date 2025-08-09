Perla Vatiero torna ancora al centro dei gossip degli ultimi giorni. Dopo le voci sul suo presunto flirt con un ragazzo conosciuto in Sardegna di nome Cady, di recente è stata paparazzata in Calabria insieme a Rosario Guglielmi, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Sul suo profilo Instagram, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha chiarito i motivi del loro incontro.

Perla Vatiero insieme a Rosario Guglielmi: il motivo dell'incontro

A pubblicare lo scatto che ritrae insieme i due ex protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia è stata Claudia Mariani, blogger appassionata di gossip spesso attiva su TikTok. Nella foto i due camminano semplicemente vicini, fianco a fianco, senza alcun elemento che suggerisca un legame sentimentale oltre un mero rapporto di conoscenza. A confermare questa supposizione è stato proprio Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram ha spiegato: "Nessun gossip strano, incontro di lavoro".

Rosario e Lucia di nuovo insieme dopo il reality?

Nel frattempo, negli ultimi giorni Rosario Guglielmi è stato avvistato nuovamente con la sua ex fidanzata Lucia Ilardo, nonostante il tradimento con il single Andrea Marinelli svelato a Temptation Island da Filippo Bisciglia nella puntata "un mese dopo". Anche in questo caso, a pubblicare il video che li ritrae insieme è stato Lorenzo Pugnaloni. Nel filmato si vede Rosario salutare con un abbraccio Antonio Panico e Valentina Riccio in stazione, per poi stringere con affetto anche la sua ex prima di dirigersi verso il suo binario. Il breve video documenta la loro vicinanza, lasciando ai fan della coppia una speranza di possibile riavvicinamento futuro.