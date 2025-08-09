Olly, il giovane cantante trionfatore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Balorda Nostalgia, si ritrova al centro di una feroce polemica sul web.

Nel corso di una cena in compagnia di alcuni amici, il cantante è stato immortalato in video diventati virali, in cui appare intento a fumare una sigaretta senza mai mollarla, nemmeno durante i pasti. Un comportamento che ha immediatamente suscitato indignazione tra gli utenti dei social network.

Non solo fumo, però. Fra una portata e l’altra, la comitiva ha messo in scena uno spettacolo musicale, ma a infiammare ulteriormente la rete è stata la pessima condizione in cui Olly e i suoi amici hanno lasciato il tavolo del ristorante. L’immagine del locale dopo la loro uscita ha fatto il giro del web, diventando simbolo di inciviltà e mancanza di rispetto.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere: in poche ore, il cantante è stato travolto da un’ondata di critiche e insulti, alcuni al limite della censura. Non sono mancate però anche le voci dei fan, che hanno preso posizione, difendendo o condannando l’atteggiamento del loro idolo.

Al momento Olly non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, ma la polemica sembra destinata a durare ancora a lungo.