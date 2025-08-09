Dopo 36 anni di dominio incontrastato nel prime time di Canale 5, Striscia la Notizia ha dovuto cedere parte dello spazio al nuovo competitor La Ruota della Fortuna, che sta ottenendo ottimi ascolti. Tuttavia, Pier Silvio Berlusconi ha voluto rassicurare i fan del celebre tg satirico, annunciando il ritorno del programma di Antonio Ricci a novembre, con probabili novità in arrivo.

Il mese scorso era circolata una notizia che sembrava mettere in dubbio la presenza di Striscia la Notizia nei palinsesti autunnali di Mediaset, ma si è poi rivelata falsa. A fare chiarezza sulle voci di una possibile cancellazione e sullo slittamento è intervenuto uno degli inviati storici della trasmissione, Cristian Cocco.

In una lunga intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, Cocco ha raccontato di essersi sentito “in bilico” dopo la cosiddetta “rivoluzione” di Pier Silvio Berlusconi, condividendo il suo stato d’animo con colleghi come Luca Abete: “Cosa penso dello slittamento e delle voci sulla chiusura? C’è stata una rivoluzione, così come l’ha chiamata Pier Silvio Berlusconi, di cui noi inviati sappiamo poco. Anche noi ci siamo sentiti in bilico. Per ora so solo che partiremo a novembre. Stamattina ho parlato con un altro collega, Luca Abete, e condividiamo la stessa situazione”.

Cristian Cocco ha inoltre spiegato cosa significhi far parte della squadra di un programma speciale come Striscia la Notizia: “Essere nella squadra della trasmissione è bellissimo. Non è giornalismo puro, è chiaro, perché Antonio Ricci ha sempre voluto delle maschere. Ho passato molto tempo a far capire che gli inviati non prendevano direttamente le segnalazioni, ma se ne occupavano gli autori. Per la Sardegna però ero io il punto di riferimento. Le soddisfazioni le ho avute in onda ma anche fuori. Striscia è dalla parte dei deboli, questa è la sua filosofia. Quando alcune segnalazioni non venivano considerate, mi muovevo in autonomia per cercare di risolvere situazioni”.

Diversa è la posizione di Vittorio Brumotti, che ha mostrato maggiore ottimismo. Contrariamente a Cocco, Brumotti non ha manifestato incertezze e ha dichiarato di essere molto contento di andare in onda su Italia 1 con Paperissima Sprint, sottolineando che la rete è molto seguita dai giovani. Riguardo al ritorno di Striscia la Notizia, ha anticipato che ci saranno “novità molto forti”, anche se al momento non può ancora rivelarne i dettagli.