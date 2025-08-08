Nella mattinata di oggi è arrivata l’ufficialità: Barbara d’Urso sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. L’annuncio è stato dato direttamente da Milly Carlucci, che ha confermato la tanto chiacchierata partecipazione della conduttrice napoletana allo show del sabato sera di Rai 1 (ne abbiamo parlato QUI).

Non si è fatta attendere la reazione di Selvaggia Lucarelli, storica giudice del programma, che sui social ha commentato la notizia in modo ironico e pungente.

La reazione social di Selvaggia Lucarelli

Attraverso una Instagram Story, Lucarelli ha pubblicato un fotomontaggio in cui appare accanto a un’armatura. La didascalia recita: “Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando con le Stelle”.

Un chiaro riferimento – sarcastico ma giocoso – alla possibile “battaglia” televisiva che si preannuncia tra le due donne, che in passato non si sono risparmiate critiche e frecciatine. Il pubblico ricorderà, infatti, i battibecchi avvenuti già nella scorsa edizione, quando Barbara d’Urso non era nemmeno parte del cast.

Un rapporto complesso

Il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso non è certo dei più distesi. Tuttavia, in una recente newsletter, la stessa Lucarelli aveva commentato con lucidità le indiscrezioni secondo cui la d’Urso avrebbe potuto non partecipare al programma, definendola un’occasione persa: “Io, al posto suo, l’occasione di Ballando l’avrei presa al volo. Rischiava solo di mettersi di nuovo in gioco mostrando umiltà a un vasto pubblico che ormai la ritiene insopportabilmente piena di sé. Poteva giocarsi la carta dell’autoironia, avrebbe ballato (cosa che le piace fare) e sarebbe rientrata in Rai senza avere addosso la responsabilità di fare numeri tali da giustificare 'il suo acquisto'”.

Una riflessione che, col senno di poi, suona quasi come una previsione azzeccata.

Un’edizione che promette scintille

Ora che la partecipazione di Barbara d’Urso è stata confermata, cresce l’attesa per la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Il pubblico si domanda già come evolverà il confronto tra la conduttrice e la giudice, tra una samba e un valzer. Di certo, il palco di Rai 1 è pronto ad accendere i riflettori su una delle edizioni più chiacchierate di sempre.