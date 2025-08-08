È arrivata l’ufficialità che tutti aspettavano: Barbara D’Urso sarà una nuova concorrente della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre show di danza condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è stato dato direttamente dai canali social del programma, scatenando un’ondata di entusiasmo tra i fan.

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, Milly Carlucci ha chiamato personalmente Barbara D’Urso, che non ha esitato ad accettare la sfida. Il countdown è ormai iniziato: la regina delle buste "gold choc" si metterà alla prova sulla pista da ballo, pronta a conquistare il pubblico con il suo talento e la sua determinazione.

Questa ventesima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia quindi ricca di sorprese e di emozioni, con protagonisti pronti a dare il massimo per aggiudicarsi la tanto ambita vittoria. Barbara D’Urso, con la sua grinta e la sua esperienza in tv, promette di essere una delle concorrenti più seguite e chiacchierate del programma.

Non ci resta che preparare le scarpette da ballo e seguire ogni passo di questa nuova avventura. Chi sarà il maestro o la maestra di ballo che affiancherà Barbara? E quali saranno le sue performance più memorabili? L’appuntamento è per settembre, quando finalmente potremo vedere la D’Urso scendere in pista a Ballando con le Stelle.