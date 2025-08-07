Un vero e proprio fulmine a ciel sereno ha colpito i fan di una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello: stiamo parlando di Helena Prestes e Javier Martinez.

L’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza

A gettare dubbi sulla serenità della coppia è stato il noto esperto di gossip Amedeo Venza, che attraverso le sue storie social ha rivelato l’esistenza di alcuni problemi tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino.

“La coppia che ultimamente litiga spesso per cose futili è quella formata da Helena e Javier. L’ho saputo da fonti vicinissime, persone dell’entourage dell’agenzia… È normale litigare, fa parte della natura delle coppie, capita anche a loro. State sereni, le cose si risolvono, anche perché nelle ultime ore hanno messo entrambi dei like alle fanpage che facevano gli auguri per il loro anniversario di fidanzamento, quindi state sereni. Però, se c’è un po’ di maretta passeggera, qualcuno deve dirlo”.

Javier parla del futuro insieme a Helena

In una recente intervista rilasciata a PallacanestroBiella.it, Javier Martinez ha parlato apertamente del suo rapporto con Helena Prestes, definendolo come il dono più grande ricevuto dalla sua esperienza al Grande Fratello.

“Quando dico che il GF mi ha dato tanto, mi riferisco soprattutto ad Helena. Ho trovato davvero l’amore con lei. Quello che desidero ora è riuscire a incrociare armoniosamente tutto: lavoro, sport, amore. E sono certo di farcela, anche perché te lo dico in anteprima: Helena verrà a vivere a Terni con me, saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un’altra parte di Javi, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce”.

Un amore destinato a resistere

Nonostante le piccole incomprensioni che possono sorgere in qualsiasi relazione, le parole di Javier confermano che il legame con Helena è forte e che entrambi stanno facendo passi concreti per costruire un futuro insieme. Il trasferimento a Terni rappresenta un’importante evoluzione nella loro storia, segno che l’amore nato sotto i riflettori sta cercando radici solide anche nella vita reale.